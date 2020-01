Farah Zeynep Abdullah ekranlara dönüyor

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sezonda oynayacağı dizi belli oldu. Abdullah, Kanal D'de yayınlanacak olan bir Japon dizisinin uyarlamasında başrol oynayacak.

2005 yılında One Litre of Tears (Ichi ritoru no namida) adıyla yayınlanan dizinin konusu, tedavi edilemez ve sürekli ilerleyen bir hastalığı olan Aya adında bir genç kızın yaşamına odaklanıyor. Toplamda 11 bölüm olan dizi Fuji Network System'de yayınlandı.

Kasım 2017'de yayına çıkması beklenen diziyi henüz kimin yöneteceği ise netleşmedi.