FAO Başekonomisti Torero: Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış doğrudan salgınla ilgili değil; tablo endişe verici

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başekonomisti Maximo Torero, dünyada enerji fiyatlarının yukarı yönlü bir eğilimde olduğunu ve daha da yükselebileceğini belirterek, enerji yoğun bir sektör olan tarımın yüksek enerji maliyetlerine karşı büyük bir duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Dünya’ya konuşan Türkiye’deki gıda enflasyonu konusunda da görüşlerini paylaşan Torero; vergi indirimi, fiyat ayarlamaları ve ikame ürünlerinin ithalatına dair girişimler gibi gıdada tedarik zincirlerini bozan arz yönlü kontrol ve müdahalelerin fiyat artışlarıyla mücadelede yararsız olduğunu söyledi.

Torero, Türkiye'de yaşanan gıda fiyatlarındaki artışın doğrudan salgına bağlı olmadığını ve durumun endişe verici olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Son dönemde genel enflasyondaki artışın itici güçlerinin arasında gıda ve alkolsüz içecek sektörünün de olduğunu görüyorum. Türkiye'de enflasyon 2020'nin sonunda hızlandı, bu nedenle, salgınla doğrudan bir bağlantı kurmak zor. Düşük gelirli tüketiciler kesinlikle gelirlerinin çok daha fazlasını gıdaya harcıyor ve bu nedenle hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde artan gıda fiyatlarından daha fazla etkileniyorlar. Bu gelişmelerden ortaya çıkan genel tablo gerçekten endişe verici.

Türkiye'de enflasyonla nasıl mücadele edileceği konusu, Türkiye'nin para ve maliye otoritelerine aittir. Gıda enflasyonu konusunda sunabileceğimiz tek tavsiye, gıda sistemindeki işleyişe ilişkin olabilir. Vergi indirimi, fiyat ayarlamaları ve ikame ürünlerinin ithalatına dair girişimler gibi, gıdada tedarik zincirlerini bozan arz yönlü kontroller ve müdahalelerin, fiyat artışlarıyla mücadele etmede yararsız olduğunu biliyoruz."