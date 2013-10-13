Fransız filozof Alain Badiou: Gezi'de devleti korkuttunuz

“Küreselleşme ve Yeni Sol Konferansı”nda konuşan Fransız filozof Alain Badiou, “Genelde halk devletten korkar ama Gezi’de siz, devleti korkuttunuz” dedi.

Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği “Küreselleşme ve Yeni Sol Konferansı”nda konuşan Fransız filozof Alain Badiou, Gezi Parkı direnişinin Fransa’ya da ışık yaydığını söyledi. Badiou, “Genelde halk devletten korkar ama Gezi’de siz, devleti korkuttunuz. Gezi direnişi dünyaya umut verdi” dedi. Taraf’ta yer alan habere göre silahsız bir direniş olan Gezi eylemlerinin toplumun her kesimini içine aldığını ve dünyada ses getirdiğini ifade eden Badiou, “Siyasi partiler işin içinde olsaydı direniş bu yüzden başarısız olurdu” ifadelerini kullandı.

Silahsız direniş

Badiou, şöyle devam etti: “Gezi dünyaya yeni bir Türkiye göstermiştir. Ve gelecek bu yeni Türkiye’nin olacaktır. Gezi direnişi toplumun bütün kesimlerinden insanı bir araya getirmiştir. Gençler, yaşlılar, Türkler, Kürtler, kadınlar, erkekler, yoksullar, zenginler, sanatçılar... Daha önce imkânsız görülen birliktelikleri ortaya koydular. Gezi, silah olmadan da direniş yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Programlanmış şiddet yoktu. Siyasi partiler işin içinde olsaydı direniş başarısız olurdu.”