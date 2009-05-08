Fannie Mae 23,2 milyar dolar zarar açıkladı

ABD'li tutsat devi Fannie Mae, ilk çeyrekte 23,2 milyar dolar bir başka deyişle hisse başına 4,09 dolar zararetti.



Şirket, ilk çeyreğe ilişkin sonuçların ardından 19 milyar dolarlık ek devlet desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi.



Bir önceki yıl aynı çeyrekte şirket 2,5 milyar dolar zarar açıklamıştı.



Bu yıl ilk çeyrekteki zararın 20,9 milyar dolarlık kısmı konut piyasası koşullarındaki bozulmadan, 5,7 milyar dolarlık kısmı ise tutsat (mortgage) destekli menkul kıymetlerin zarar yazılmasından kaynaklandı.



El konulduğundan bu yana ikinci kez devlet yardımı talep eden Fannie Mae, daha önce de bu yıl içinde 15 milyar dolar almıştı.



Şirket, geçen yıl genelinde yaklaşık 59 milyar dolar zarar açıklamıştı.



Fannie Mae ve Freddie Mac birlikte, ABD'deki konut kredilerinin yarısından fazlasına denk düşen 5,5 trilyon dolar tutarındaki 31 milyon konut kredisini sağlamış ya da garanti bulunuyor.



ABD yönetiminin geçen yıl el koyduğu iki şirket, ABD konut piyasasının sağlıklı işlemesi için kritik öneme sahipler.

