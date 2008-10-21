Fanatiklere özel radyatörler

Konya'da faaliyet gösteren bir firmanın fanatik taraftarlar için ürettiği futbol takımlarının renklerini taşıyan radyatörlere en fazla Fenerbahçe renkleri için talep geldiği bildirildi.



Konya'da Büsan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tasaş Alüminyum A.Ş'nin Şirket Müdürü Ahmet Tablacı, yaptığı açıklamada, 1989 yılında alüminyum profil üretimi yaparak faaliyete başladıklarını, 2004 yılında da kurdukları yeni fabrikada radyatör üretimine geçtiklerini söyledi. Radyatör üretiminde Türkiye'deki ilk iki firma arasına girmeyi başardıklarını ifade eden Tablacı, ürettikleri alüminyum radyatörleri İngiltere, Ukrayna, Romanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdiklerini belirtti. Tablacı, ürettikleri radyatörleri futbol takımlarının renklerine ve milli takımın renklerine boyayarak bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları

kaydetti:



''Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bu yönde üretime yöneldik. Bizim 'Fanatik radyatör' adını verdiğimiz bu radyatörlere her kesimden, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi var. 60 yaşındaki bir taraftar da odasına bu radyatörden istiyor, 3 yaşındaki bir çocuğun odasına da yaptırılıyor. Fanatik radyatöre talep, tanınıp, bilindikçe giderek artıyor.'' Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor gibi takımların renklerinde radyatörler ürettiklerini anlatan Tablacı, bu yıl Fenerbahçe ve Galatasaray'ın renklerinin bulunduğu radyatörlerin daha fazla talep gördüğünü dile getirdi. Tablacı, ''Geçen yıl toplamda yaklaşık 750 metrelik, yani 100-150 dairelik fanatik radyatör ürettik. Bu yıl aşırı talep oldu. Şu ana kadar ürettiğimiz fanatik radyatör sayısı bin metreye yaklaştı. Bunların içinde en fazla Fenerbahçe renklerinin bulunduğu radyatör talep edildi. Fenerbahçe'yi Galatasaray ve Beşiktaş takip ediyor'' diye konuştu. Tablacı, fanatik radyatörlerin dışında Türk bayraklı radyatör için de büyük talep olduğunu, yurt dışından da farklı renklerde radyatör siparişi aldıklarını sözlerine ekledi.

