Fanatik yazarı: Ülkemiz futbolunda saha becerisinden ziyade hakemi etki altına almaya çalışmak ilk hedeftir

Fanatik gazetesi yazarı Cem Dizdar, Fenerbahçe'nin kupada Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maça ilişkin olarak "Beşiktaş ise, Babel ve Quaresma ile oyunu enine genişletip Cenk ve Talisca’yı pozisyona atmaya uğraşıyor. Dakika 30’a geldiğinde artık ipleri iyice ele almış görünüyorlar. Ancak ülkemiz futbolunda sahada beceri, plan, yetenekle oynamak yerine hakemi etki altına almaya çalışmak her daim ilk hedeftir. Hatta öyle ki, bu plan tüm lig boyunca devrededir." yorumunu yaptı.

Dizdar'ın Fanatik gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

"Oynama zamanı’ ile ‘kazanma zamanı’nın yer değiştirdiği bir gece. Maç önü istatistiklerin çoğunda önde görünen Beşiktaş ‘klasik kadrosu’ ile sahada.. Kendi yarı alanına gömülü oynayacağı öngörülen Fenerbahçe ise Van Persie ve Sow’u öne göndererek Beşiktaş müdafaası ile Oğuzhan/Atiba arasındaki ilişkiyi bozmayı hedeflemiş... Geri kalanlar ise Beşiktaş’a toplu ya da topsuz koşu yaptırmamak üzere sahadalar. Bu arada pür dikkat arkada boşluk gözlüyorlar. İlk ciddi hücumu da Beşiktaş’ın arka alanındaki boşlukta onlar buluyor. Lens çaprazda Fabri ile karşı karşıya kalıyor.

Van Persie kurnazca gerdi



Beşiktaş ise, Babel ve Quaresma ile oyunu enine genişletip Cenk ve Talisca’yı pozisyona atmaya uğraşıyor. Dakika 30’a geldiğinde artık ipleri iyice ele almış görünüyorlar. Ancak ülkemiz futbolunda sahada beceri, plan, yetenekle oynamak yerine hakemi etki altına almaya çalışmak her daim ilk hedeftir. Hatta öyle ki, bu plan tüm lig boyunca devrededir. Bu maçta da Van Persie çoğunda kart dışı fauller yaparak maçı ‘kurnazca gerdi’. Başta Oğuzhan olmak üzere Beşiktaşlı oyuncular ise kolayca gerildi. Kendi sahasında oynayan bir takım için anlaşılabilecek bir durum değil. Madem bu kadar kolay gerileceksin saha avantajının anlamı nedir?



Cenk, faul almaya çalıştı



Mesele ‘hakemi etkilemek’se o kadar taraftar, ‘mabed’ dediğin yeni stad ne işe yarar?.. Ve ilk yarının sonuna doğru Tosiç’in ‘kafa atma efekti’yle de durduk yere eksik kaldılar ve tüm kurguları bozuldu. Oysa oyunu ele almışlardı... Şenol Güneş, beş dakika oyunu süzüp ikinci yarının başında sadece ofansif etkisi olan Talisca’yı kenara alıp Mitroviç’i sahaya sürdü. Devamında görüldü ki başkasını değil de Talisca’yı kenara almak hücum oynayan bir takım açısından üzerine düşünülmesi gereken bir hamle. Bu değişiklikle birlikte maç tamamen Fenerbahçe’nin temel planı ‘savun, bekle, fırsat gözle oyunu’na döndü.



Ve o fırsat maçın hemen başında olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe’nin ayağına geldi. 71’de Cenk ayakta kalmak yerine faul almaya çalışınca topu yegane hücum adamı Lens’e

geçiren Fenerbahçe golü buldu. Tribün, eskiye rahmet okutuyor Van Persie’nin ikinci yarıdaki sükuneti Beşiktaşlı oyunculara gelecek maçlar için çok şey öğretmiştir sanırım. Diğer yandan, Beşiktaş statı kapasite olarak artık daha büyük ama tribün etkisi eskiye rahmet okutuyor. Yenilen golden sonra onlar da maçı terk etti!



Ve şimdi ne yazık ki, bizim payımıza düşen de oyun planları ve performanslar yerine hakem kararı tartışmak, öfkeli yönetici beyanatları okumak olacak..."