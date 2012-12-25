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Fanatik hayranı Rihanna'nın evinde bulundu

Şarkıcının korumaları tarafından bulunan genç adam şarkıcıya üç metre kadar yaklaştı

25 Aralık 2012 16:34

Tatil için Barbados’taki evine giden ünlü şarkıcı Rihanna, fanatik bir hayranının villasına girmesiyle zor günler yaşıyor. Şarkıcının korumaları tarafından bulunan genç adam şarkıcıya üç metre kadar yaklaştı.
 
Son albümü “Unapologetic” ile tüm dünyada müzik listelerinin üst sıralarında yer alan şarkıcı Rihanna evine giren bir hayranı nedeniyle zor günler yaşıyor.

Sanatçının villasına giren genç bir adam Rihanna’ya ulaşmak üzereyken korumalar tarafından fark edilerek evden uzaklaştırıldı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre fanatik hayranı 24 yaşındaki şarkıcının evinin bulunduğu yere yüzerek geldi.

Bölgedeki adalardan birinden geldiği sanılan genç adamın üzerinde mayo şorttan başka bir şey yoktu.

Barbados’ta tatil yapan Rihanna bir süredir dinlenmeye çekildiği villasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada hayranlarıyla paylaşıyordu.

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