Falih Rıfkı Atay anlatıyor: Nazım Hikmet'in Türkiye'den kaçışı, Yahya Kemal'in Atatürk'ün ayağını öpmesi

Türkiye’nin ilk gazeteci ve milletvekillerinden Falih Rıfkı Atay, 1951 yılında Türkiye’yi terk eden şair Nazım Hikmet’in askerliğinin soruşturulmaya başlamasının ardından, doğuya gönderilmekten ve faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali gibi öldürülmekten korktuğunu yazdı.

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Doç Dr. Doğan Gürpınar’ın Twitter’da bir sayfasını paylaştığı kitapta, şair Yahya Kemal’in Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ayağını öptüğü de anlatıldı. Gürpınar’ın paylaştığı bölümde şu ifadelere yer verildi:

“Nazım’ın Türkiye’den kaçışı, ellisinden sonra askerliğinin soruşturulmaya başlamasındandır. Askerliğe bir borcu yoktu. Doğu’ya yollanarak Sabahattin Ali gibi öldürüleceğinden korktu. Yıllarca hapislerde çektiklerinden sonra yeni bir işkenceye uğramak ona her şey göze aldırıcı geldi.