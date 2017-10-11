Falezlerde köpek kurtarma operasyonu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da itfaiye ve deniz polisi, 30 metre yüksekliğindeki falezlerin altındaki kayalıkta mahsur kalan köpeği kurtardı.

Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi\'ndeki Atatürk Parkı\'nda dün akşam baatlerinde balık tutanlar, falezlerde mahsur kalan pitbull kırması köpeği fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine deniz polisi ve itfaiye falezlere geldi. Deniz polisi botunun dalga nedeniyle kayalığa yanaşamaması üzerine itfaiye 30 metre yüksekliğindeki falezlerden halatla inmek için hazırlık başlattı. Köpeğin aç olduğunu düşünen itfaiye eri, çevredeki restoranlardan sosis ve sucuk alarak, kayalığa indi.

Köpeğin itfaiye erinin taşıma çantasına girmemesi üzerine ikinci itfaiye eri de kayalıklara indi. İtfaiye erleri kayalıklarda karnını doyurduğu köpeği taşıma çantasına yerleştirdi. Ardından köpek itfaiye erinin kucağında halatla yukarı çekildi. Balık tutarken mahsur kalan köpeği fark ederek haber veren Mehmet Kayacan, köpeği sahiplendi.



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