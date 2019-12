-FALEZLERDE GÖÇÜK TEHLİKESİ ANTALYA (A.A) - 08.11.2010 - Antalya'nın simgesi haline gelen doğa harikası falezlerde göçük tehlikesi yaşanıyor. Muratpaşa Belediyesi, çok sayıda bina ve otelin bulunduğu Konserve koyundaki falezlerin göçük tehlikesi altında olduğunu belirterek, bölgedeki binaların acilen boşaltılması için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurdu. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Fırat Budak imzasıyla Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gönderilen 25 Ekim tarihli yazıda, Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu mevkisinde oturan Ahmet Timur'un şikayeti üzerine oturduğu binada ve bölgede inceleme yapıldığı belirtildi. İnceleme sonucunda 3,5x3,5x3 metre ebatlarında, gevşek ve nemli zeminden oluşan, binanın dibinden başlayıp güneye doğru 3,5 metre ilerleyen 3 metre derinliğinde bir boşluk tespit edildiği bildirilen yazıda, Konserve Koyu'ndaki binaların risk altında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''Binadaki daireler gezilmiş, duvarlarda ve döşemelerde çatlaklar görülmüştür. Dışarıdan bakıldığında binanın deniz yönüne doğru eğik olduğu gözlenmiştir. Boşluğun, herhangi bir olumsuzluk durumunda (su aşırı yağışlar, doğal afet) genişleme ihtimali mevcuttur. Boşluğun binanın tam dibinde olması ve binanın temelinin de boşlukta kalması sebebiyle mevcut binada ikamet eden vatandaşların can ve mal güvenlikleri tehlike altındadır. Bahse konu yerde yaşayanların can ve mal güvenliği için binanın acilen boşaltılma kararının alınması gerekmektedir. Ayrıca mevcut tehlike sadece bahse konu binada olmayıp, zemindeki sorunlardan dolayı konserve koyundaki binaları da kapsamaktadır. Acilen bahse konu bina ile ilgili tedbirlerin alınması ve Konserve koyunda sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların yapılması hususunda gereğini arz ederim.'' -BÖLGE HER AN FELAKETLE KARŞI KARŞIYA- Belediye Başkan Vekili Mustafa Karaman imzası ile Valilik makamına yazılan başka bir yazıda ise 8 Şubat 2010'da Konserve Koyu'ndaki kıyı falez bandında yaklaşık 25-30 metrekarelik kütlenin denize kaydığı bildirilirken, ''Konunun önemi ve aciliyeti dikkate alındığında, sorunların çözümüne yönelik çalışmaların ve alınacak kararların sadece Muratpaşa Belediyesi'nin sorumluluğunda olmadığı anlaşılmıştır'' denildi. Bölgede inceleme yapmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu ve komisyon çalışması doğrultusunda bazı geçici önlemlerin alındığını belirten Karaman, yazısında şu ifadelere yer verdi: ''Konserve koyu sorunlarının çözümü için her ne kadar detaylı çalışmaya ihtiyaç duyulsa da bölge halkının can ve mal güvenliği için konu hakkında acil kararlar alınmalı. Bölgenin herhangi bir afet sonucu (deprem, yağışlar, kaymalar v.s) zarar görmesi ihtimaline karşın (bölgede aşırı yağmurlar çok tehlikeli olmakta ve bölge her an felaketle karşı karşıya kalmaktadır) kış mevsiminin de geldiği düşünülerek konu bir an önce kurumunuz tarafından açıklığa kavuşturulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.'' -VATANDAŞ BİNALARINDAKİ AÇIKLARI SIVAYLA KAPATIYOR- Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Fırat Budak, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden, ilgili meslek odalarından, İl Afet Bölge Müdürlüğü'nden ve Büyükşehir Belediyesi'nden uzmanlarla komisyon oluşturduklarını ve iki yıldır konu üzerinde çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Geçen yıl falezlerden bir parçanın kopup denize düştüğünü hatırlatan Budak, ''Binalar arasında ayrışmalar var. Binaların bir kısmı öne doğru gelmeye başlamış. Vatandaşların bir kısmı bunu tamir etmeye çalışıyor, sıva yapıyorlar ama sürekli ayrışma var. Falezler hep dik gelmiştir. Bölgedeki tek koy Konserve koyudur, bu koy, falez yıkıla yıkıla oluşmuş bir koydur. Bu alanın yıkılma riski hep var. Keşke burası imara açılmasaydı, yapılaşmaya izin verilmeseydi. Böyle bir sıkıntı olmazdı'' diye konuştu. -''ARALARINDA OTELLERİN DE BULUNDUĞU 8-9 BİNA BOŞALTILMALI''- Bölgede tehlike arz eden, aralarında otellerin de yer aldığı 8-9 binanın olduğunu bildiren Budak, ''Yolun altında kocaman çukur oluşmuş. Çukur gözüküyor. Altta bir mağara var nereye gittiği belli değil. Yetki, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait'' dedi. 8-9 binanın acilen boşaltılması gerektiğini söyleyen Deniz Fırat Budak, ''Belki maddi boyutu yüksek yerler olabilir ama hiçbir şey insan sağlığından insanın canından daha önemli değil. Denizi yakından izleyeceğim derken denizle bütün olma olasılığı da var'' diye konuştu. Yağışların bölgedeki binalar için risk faktörü olduğunu belirten Budak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Antalya'nın meşhur kadı kaçıran yağmurları var, bir başlar 40 gün devam eder. Önümüz kış dönemi, işin ciddiyeti de buradan kaynaklanıyor. Herhangi bir ters durum, can ve mal kaybı olmadan gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu nedenle Valiliğe, Büyükşehir'e yazdık. Artık bizim görev sınırlarımızın dışına çıkıyor. Yetki bu durumda üst kurumlarda. Umarım gerekli işlemler biran önce yapılır. İl Afet Müdürlüğü bunun afet olup olmadığını tespit etmesi gerekir. Eğer afet kapsamına girerse valiliğin bu noktada yetkisini kullanması gerekir.'' Öte yandan Antalya Valiliği'nin Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yazı yazarak, bölgenin incelenmesini istediği öğrenildi.