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Dünya

FALCILARDAN "BÜYÜ"LÜ PROTESTO ÇİTİLA (A.A)

06 Ocak 2011 22:33

-FALCILARDAN "BÜYÜ"LÜ PROTESTO ÇİTİLA (A.A) - 06.01.2011 - Romanya'da vergiye bağlanmalarını protesto eden falcılar ve büyücüler, cumhurbaşkanı ve hükümete büyü yapmak için tuna nehrine zehirli adamotu attılar. Yıl başında resmi gazetede yayımlanan kararla, falcı, büyücü, kahin ve astrologlar, iş yasasındaki ''Kişisel hizmetler'' listesine alınarak vergi mükellefi yapılmıştı. Tuna nehrindeki protestoya katılan büyücülerden Alisia, yeni vergi yasasını ''aptalca'' olarak nitelendirdi ve ''Zaten zor kazanıyoruz, ortada vergilendirecek bir şey yok ki'' dedi. 1977'de büyücülükten hapse giren falcı-büyücülerin kraliçesi Bratara Buzea da yasadan dolayı hükümete kızgın. Buzea, çok etkili olan ölü köpek ve kedi pisliği karışımı hazırlayarak, hükümete büyü yapacağını söyledi. Buzea, ''Benim lanetim her zaman tutar'' diye konuştu. ''Bize zarar verene biz de zarar veririz''diyen Buzea, yetkililerin ekonomik krizi kullanarak kendilerin ülkeden atmaya çalıştığını iddia etti. Ülkenin güneyinde ise bir nehir kenarında yaktıkları ateş etrafında toplanan büyücü ve falcılar, Hristiyan yortusunu kutlamak için suya mısır attı. Ancak buradaki falcılar, kendilerini ''resmi olarak tanınması'' şeklinde nitelendirdikleri için, hükümetin kararını övdü. Falcılar, gelirleri artırmak ve vergi kaçağını önlemek için çıkarılan yeni vergi yasası kapsamında vergiye bağlandı. Buna göre, kendi adına çalışan diğer meslek sahipleri gibi yüzde 16 gelir vergisi ödeyecekler.

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