Falcı Paul, yine bildi

T24 -

Dünya Kupası'nda finale yaklaşılırken heyecan dorukta. Durum böyle olunca gözler kupanın en popüler ismi olan falcı ahtapot Paul'a yöneldi.Bugüne dek inatla Almanya diyen Paul bu kez İspanya'yı tercih etti.Paul'den akvaryumuna bırakılan biri İspanya biri Almanya bayraklı iki kutudan birini seçmesi istendi.Uzun süre düşünen 8 kollu Paul, akvaryumun etrafına toplanan gazetecilerin meraklı bakışları ve patlayan flaşların arasında seçimini yaptı ve İspanya bayraklı kutuyu seçerek yine skoru bildi.