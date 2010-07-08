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Yaşam

Falcı Paul, yine bildi

Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Almanya'yı 1-0 yendi. Bu sonuç aynı zamanda yine falcı ahtapot Paul'un zaferi oldu.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Almanya'yı 1-0 yendi ve finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Bu sonuç aynı zamanda yine falcı ahtapot Paul'un zaferi oldu.

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Dünya Kupası'nda finale yaklaşılırken heyecan dorukta. Durum böyle olunca gözler kupanın en popüler ismi olan falcı ahtapot Paul'a yöneldi.

Bugüne dek inatla Almanya diyen Paul bu kez İspanya'yı tercih etti.
 
Paul'den akvaryumuna bırakılan biri İspanya biri Almanya bayraklı iki kutudan birini seçmesi istendi.

Uzun süre düşünen 8 kollu Paul, akvaryumun etrafına toplanan gazetecilerin meraklı bakışları ve patlayan flaşların arasında seçimini yaptı ve İspanya bayraklı kutuyu seçerek yine skoru bildi.

 

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