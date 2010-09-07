-''FALCI AHTAPOT''UN ÜÇÜNCÜSÜ ALMANYA BERLİN (A.A) - 09.07.2010 - Almanya'nın Oberhausen kentindeki ''Sea Life'' adlı akvaryumda bulunan ve 2010 Dünya Kupasında maç tahminlerinde bulunan ''Paul' isimli ''falcı ahtapot'', yarın akşam oynanacak üçüncülük maçında Almanya'nın Uruguay'ı yeneceği tahmininde bulundu. ''Paul'', akvaryuma konulan ve içlerinde Uruguay ile Almanya'nın bayraklarının bulunduğu 2 cam kutunun üzerinde dolaşarak, sonuçta Almanya bayraklı kutunun üzerine oturdu. ''Falcı ahtapot'' bugüne kadar sadece 2008 Avrupa Şampiyonası final maçında Almanya'nın İspanya'yı yeneceği şeklinde yanlış tahminde bulunmuştu. Bazı Alman gazeteleri, yaklaşık 2 buçuk yaşında olan Paul'un gelecek kupa maçlarını tahmin edemeyeceğini, çünkü bu hayvanların en fazla 3 buçuk yıla kadar yaşayabildiğini yazdı.