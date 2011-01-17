T24 LogoT24 Logo
Dünya

FALCI AHTAPOT İÇİN AKVARYUMA ANIT KONULACAK BERLİN (A.A)

17 Ocak 2011 18:33

-FALCI AHTAPOT İÇİN AKVARYUMA ANIT KONULACAK BERLİN (A.A) - 17.01.2011 - 2010 Dünya Kupası boyunca 8 maçın sonucunu doğru tahmin ederek üne kavuşan Paul adlı "falcı ahtapot" için Almanya'nın Oberhausen kentindeki "Sea Life" adlı akvaryuma bir anıt konulacak. Akvaryum işletmesinin bir sözcüsü, Paul için akvaryumda bir köşenin tahsis edileceğini, burada büyük bir anıtın ve Paul'un küllerinin bulunduğu bir kavanozun yer alacağını, anıtın Perşembe günü açılacağını belirtti. Dünya Kupası'ndan sonra özellikle Dünya Şampiyonu olan İspanya'daki Madrid Hayvanat Bahçesinden ve değişik ülkelerden "transfer" teklifi alan Paul, geçen yılın Ekim ayında ölmüştü. Akvaryumda ünlü ahtapot Paul'un yerine "Paul-II" adlı yeni bir ahtapot konuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24