-FALCI AHTAPOT İÇİN AKVARYUMA ANIT KONULACAK BERLİN (A.A) - 17.01.2011 - 2010 Dünya Kupası boyunca 8 maçın sonucunu doğru tahmin ederek üne kavuşan Paul adlı "falcı ahtapot" için Almanya'nın Oberhausen kentindeki "Sea Life" adlı akvaryuma bir anıt konulacak. Akvaryum işletmesinin bir sözcüsü, Paul için akvaryumda bir köşenin tahsis edileceğini, burada büyük bir anıtın ve Paul'un küllerinin bulunduğu bir kavanozun yer alacağını, anıtın Perşembe günü açılacağını belirtti. Dünya Kupası'ndan sonra özellikle Dünya Şampiyonu olan İspanya'daki Madrid Hayvanat Bahçesinden ve değişik ülkelerden "transfer" teklifi alan Paul, geçen yılın Ekim ayında ölmüştü. Akvaryumda ünlü ahtapot Paul'un yerine "Paul-II" adlı yeni bir ahtapot konuldu.