Falcao'ya sürpriz talip

İngiliz efsanesi David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami, Galatasaray'da geleceği tartışılan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor.

Beckham'ın ısrarla takımında görmek istediği Falcao'nun adı daha önce de ABD ekibiyle anılmıştı.

Devre arasında ön libero ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, eldeki futbolculara gelen teklifleri ise değerlendirme kararı aldı.

ABD ekibi Inter Miami, sarı kırmızılarda bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan ancak sakatlıklar nedeniyle katkı sağlayamayan Radamel Falcao'ya, bir kez daha talip oldu.