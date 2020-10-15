Falcao için ABD formülü!

Galatasaray'da Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun form grafiğini yükseltmemesi durumunda, ocak ayında ABD ekiplerinden Inter Miami’ye transferinin gündeme alınacağı öğrenildi.

Sezon başında Inter Miami kulübünden aldığı teklifi hem pandemi hem de eşinin doğum yapacak olması nedeniyle gündemine almayan Radamel Falcao için ABD defteri kapanmadı.

Hürriyet'in haberine göre; eşi Lorelei Taron’un hamileliği nedeniyle seyahat engelinin bulunması ve İstanbul’da doğum yapacağı için Amerika seçeneğini temmuz ayında değerlendirmeye almayan Kolombiyalı golcü için ocak ayında ayrılık ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ortaya çıktı.

Bu sezona 3 gol, 1 asistlik performans ile giren Falcao son haftalardaki futbolu ile yine eleştirilerin hedefi oldu.

David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin halen Falcao’yu kadrosuna katmak istediği, Kolombiyalı yıldızın ise Galatasaray’daki gidişata göre karar vermeyi planladığı ifade edildi.



Sarı-kırmızılıların da sezon başında olduğu gibi yüksek maliyetinden çıkmak için ayrılığa onay vermesi bekleniyor.