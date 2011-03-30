-FAKÜLTEDE MOBBİNGE DAVA İZMİR (A.A) - 30.03.2011 - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı aleyhine ''mobbing'' yaptığı iddiasıyla üniversitenin ayniyat memuru Emine Öztürk tarafından tazminat davası açıldı. Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Dekanlığında 1992 yılından bu yana ayniyat memuru olarak çalışan Öztürk, Kasım 2008 tarihinden itibaren yeni dekanlık yönetiminin kendisine uyguladığı psikolojik taciz sonucu kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Prof. Dr. Nadide Kazancı hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davacı, dava dilekçesini, avukatı Sercan Durdu aracılığıyla, İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine verdi. Dilekçede, hiçbir neden bulunmaksızın müvekkil Emine Öztürk'ün e-devlet şifresinin pasif hale getirilerek işini yapmasına engel olunduğu, yapması gereken işin engellendiği, dekan tarafından kendisine hakaret edildiği, Öztürk hakkında idari soruşturmalar açıldığı belirtilerek, yaşananlar sonucu Öztürk'ün ruh ve beden sağlığının bozulduğu, aile hekiminin kendisine antidepresan ilaç ve 30 günlük rapor verdiği ileri sürüldü. Verilen görevleri eksiz bir şekilde yerine getiren Öztürk'e davalı tarafından 2010 yılı için ''olumsuz sicil'' verildiği belirtilen dilekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Müvekkilimin kişilik haklarını tahrip edilmiş olması bir yana ruh ve beden sağlığı da bozulmuştur. Mobbing bir terim olarak yasalarımızda düzenlenmemiş olsa dahi, böyle ağır bir insan hakkı ihlali neticesinde müvekkilimin ruh ve beden sağlığının bozulmuş olması TCK kapsamında suç oluşturmaktadır. Davalı, yöneticilik sıfatını kötü niyetli olarak, müvekkilimin kişilik haklarını zedelemek amacıyla kullanmıştır. Davalı, davacı müvekkilime mobbing uygulamış ve şu anda da buna devam etmektedir. Müvekkilimin yaşamış olduğu ruhsal ve bedensel eziyetlerin telafisi olmayacaktır. Ancak kendisinin acısının bir nebze olsun giderilmesi ve kendi durumunda olan mağdurlara emsal ve yol gösterici olmak üzere, kişilik hakları ihlal edilen müvekkil lehine 10 bin liralık manevi tazminat talepli davamızın kabulüne karar verilmesi talep etmekteyiz.'' Prof. Dr. Nadide Kazancı ise fakültede davacı hakkında bazı disiplin soruşturmaları açıldığını, tazminat davasına ilişkin kendisine herhangi bir resmi evrakın gelmediğini, belge ve bilgi eline ulaştıktan sonra kendisinin de yasal haklarını kullanacağını söyledi.