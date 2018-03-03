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Fakülte bahçesinde ölü bulunan genç, 'silahlı yağma'dan aranıyormuş

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü'nde dün akşam oturduğu bankta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Can Mutlu'nun (19) 'silahlı yağma' suçundan arandığı belirlendi

03 Mart 2018 17:15

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü\'nde dün akşam oturduğu bankta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Can Mutlu\'nun (19) \'silahlı yağma\' suçundan arandığı belirlendi.
AÜ Diş Hekimliği Fakültesi giriş kapısı önündeki bankta dün akşam saat 21.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu bilgisi üzerine üniversitenin özel güvenliği kontrol için olay yerine geldi. Görevliler yaptığı kontrolde, banktaki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri ve polisin incelemesinde cesedin, Can Mutlu\'ya ait olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Mutlu\'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
\'SİLAHLI YAĞMA\'DAN ARANIYORMUŞ
Polis, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olmadığını belirlediği Can Mutlu\'nun 7 Ocak\'ta \'kapkaç\' olayının şüphelisi olarak yakalanarak hakkında işlem yapıldığını, yine \'yankesicilik\' yapmak suretiyle hırsızlıktan kaydı bulunduğunu belirledi. İncelemede, ayrıca, Can Mutlu\'nun, 1 Mart\'ta Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi\'nde meydana gelen \'silahlı yağma\' olayının şüphelisi olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi.

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