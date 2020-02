Fakıbaba'dan 'Ramazan geliyor, fiyat artırayım' diyenlere uyarı (2)

\'UCUZ ET SATAN MARKET ZİNCİRİ SAYISI 15 BİNE ULAŞTI\'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bigadiç ilçesinde Et ve Süt Festivali\'ne katıldı. Stantları gezen ve Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek veren Bakan Fakıbaba, yöresel yemekleri tattı. Festivalde konuşan Fakıbaba, tarıma verilen desteğin 15 yılda 15 milyar dolara çıktığını, ucuz et satan market zincirleri sayısının ise 15 bine ulaştığını söyledi. Tarıma verilen destek miktarının 2002 yılında 1,9 milyar lira olduğunu hatırlatan Fakıbaba, 2018\'de bu rakamın 15 milyar dolar olduğunu kaydetti. Çiftçilerin sıkıntılarının da olduğunu dile getiren Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

\"Elbette ki sıkıntısız olmaz; ancak şundan eminler. Diyorlar ki \'Hükümet olarak, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak size inanıyor ve güveniyoruz\'. Bir hekim olarak, bir cerrah olarak, ilk olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık denilince vallahi şaşırmadım değil. İlk haftadan itibaren öyle bir sevdim, öyle bir mesleğime alıştım ki siz üretici kardeşlerime hayranım ben, aşığım. Sizler olmamış olsanız açız, ülke aç. Yaptığınız çok önemli. Sadece para olarak değil, manevi olarak da çok güzel işler başarıyorsunuz. Bakın, bugünden itibaren üçüncü market zincirini satışa ilave ettik. 13 bin olan marketler zinciri 15 bine çıkmış oldu. 81 milyon vatandaşımız daha rahat olsun, daha rahat alışveriş yapsın diye. O marketlerde de bugünden itibaren 29 liradan ve 31 liradan alma şansına sahip olacaksınız.\"

Bakan Fakıbaba\'ya konuşmasının ardından Yağcıbedir halısı hediye edildi. Fakıbaba, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaretinin ardından sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

