Fakıbaba'dan Çiftlik Bank yorumu: Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlar da uyanık olacak (2)

ÇALIŞTAYIN KAPANIŞINDA KONUŞTU

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da bir termal otelde düzenlenen 3\'üncü Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı\'nın kapanış törenine katıldı. Bakan Fakıbaba, toplantıdaki konuşmasında, binlerce yıl önce insanların bitkilerin tedavi edici gücünü keşfettiğini söyledi. Fakıbaba, \"Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi edici gücünü keşfetmiş ve sağlıklı yaşayabilmek için onlardan yararlanmıştır. Ancak 20\'nci yüzyılın başlarında, sanayileşmenin de etkisiyle, ilaç endüstrisinde sentetik ve yarı sentetik hammaddelerin kullanımı artmıştır. Bu dönemde bitkisel ürün kullanımında oransal bir azalma yaşanmıştır. Sentetik ilaçların yoğun kullanımı sonucu meydana gelen yan etkileri, son yıllarda doğal ürünlere olan talebi artırmaktadır. Günümüzde doğal, bitkisel kökenli ilaç ve kozmetik sanayi sektörü hızla gelişmektedir. Küresel tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı; 2000 yılında 50 milyar dolar büyüklüğündeyken, önemli bir artış göstererek 2018 yılında yaklaşık 200 milyar dolara ulaşmıştır. Bu piyasanın 2050 yılında 3 trilyon dolara çıkması beklenmektedir\" dedi.

\'DOĞAL BİR BİTKİ ZENGİNLİĞİNE SAHİBİZ\'

Doğal bitkilerin Anadolu coğrafyasında insanlara fırsatlar sunduğunu anlatan Bakan Fakıbaba, \"Dünyada yaşanan bu gelişmelere karşılık Anadolu coğrafyası insanlığa önemli bir fırsat sunmaktadır. Şöyle ki ülkemiz dünyada 3 biyo coğrafyanın kesiştiği bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca iki gen merkezini barındıran konumu ve doğal bitki örtüsünde yer alan yaklaşık 12 bin bitki çeşidiyle büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu bitkilerin 3 bin 649\'u endemik tür ve çeşitlerden oluşmaktadır. Doğal bitki örtümüzde mevcut olan yaklaşık 1000 bitki çeşidi ise ülkemizde ve dünyada tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılabilmektedir. Artık ülkemizin sahip olduğu bu ekolojik zenginliği koruyarak ve geliştirerek, ekonomik zenginliğe dönüştürmeliyiz\" diye konuştu.

\'2641 TIBBİ BİTKİ ÖRNEĞİ BULUNMAKTADIR\'

Binlerce yıldır bu topraklarda var olan bitkilere ait tohumların korunması ve ıslahının Bakanlığın öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayan Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunu gerçek anlamda çok önemsiyor ve bu hususta birçok proje yürütüyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda var olan bitkilere ait tohumların korunması ve ıslahı öncelikli konularımız arasındadır. Bakanlığımıza bağlı Tohum Gen Bankalarında, tohum olarak depolanan 264 türe ait 2641 tıbbi bitki örneği bulunmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde 12 araştırma enstitüsünde tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili 41 adet Ar-Ge projesi yürütülmektedir. Bugüne kadar 50 türde kültüre alma çalışmaları sonuçlandırılmış, bunlardan 15 tanesinin adaptasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kamu, özel sektör ve üniversitelerle birlikte 15 türde toplam 51 tescilli çeşit geliştirilmiştir. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki, sadece doğadan toplayarak, kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanamayız. Tüketici ve sanayici taleplerini karşılamakla beraber kaliteli ve standart ürün elde etmek zorundayız. Bunun için organik tarım ile iyi tarım uygulamaları koşullarında tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yapıyoruz ve daha da geliştirmeliyiz. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları desteklemeleri kapsamında 2013 yılından bugüne kadar 16 milyon TL hibe desteği ödedik.\"

Bakan Fakıbaba\'nın konuşmasının ardından çalıştay sona erdi. Bakan Fakıbaba ve Bakan Eroğlu daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi meclis salonunda basına kapalı gerçekleştirilen \'Tarım Sektörü Değerlendirme\' toplantısına katıldı.



FOTOĞRAFLI