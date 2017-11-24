KARS, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Kars\'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Öğretmen olmayı çok arzu ederdim\" dedi.

Bakanlar Ahmet Arslan ile Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı Kars Harakani Havalimanı\'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe belediye başkanları ve ilgili daire amirleri ve vatandaşlar tarafından karşıladı. Buradan Alparslan Anadolu Lisesi\'ne geçen Arslan ve Fakıbaba, İl Eğitim Tarihi Müzesi\'nin açılışını yaptı. Öğrenciler, coşkuyla karşıladıkları bakanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakanlar okuldaki öğretmenlerle tokalaşarak Öğretmenler Günü\'nü kutladı. Arslan ve Fakıbaba, açılışını yaptıkları müzeyi gezerek tarih boyunca kullanılan malzemeleri ve okulun yetiştirdiği önemli isimlerin fotoğraflarını inceledi. Açılışın ardından okulun toplantı salonuna geçen iki bakan, burada da öğretmenleri tebrik etti.

Salondaki öğretmenlere seslenen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Söylenecek en güzel şey; Ulu Önder Atatürk’ün \'Geleceğimizin teminatı\' dediği gençlerin her zaman sizin ellerinizde, sizinle birlikte yoğrulmaları, böylece de geleceğe hazırlanmaları. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise şöyle dedi:

\"Bu eğitimi veren sizlersiniz. Mesleğinizin ne kadar önemli olduğunun herkes bilincinde; bizler de, vatandaşlar da, öğrenciler de. Ben şahsen öğretmen olmayı çok arzu ederdim. O kadar güzel mesleğiniz var ki öğretmek, eğitmek ne kadar hoş bir şey. İnanın, biz çok büyük mesafeler katettik. Bunun da en önemli mimarlarından birisi sizlersiniz.\"

Bakanlar, okuldaki programın ardından valiliğe geçti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Bakan Arslan, \"Ne yaparsanız yapın Kars ve bu bölge, tarım ve hayvancılık şehridir. Bizim için tarım ve hayvancılık çok önemli. Gıda zaten herkes için çok önemli, sadece Kars için değil. Dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız değerli dostum Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı Kars\'ta ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istiyorum\" dedi. Bakan Fakıbaba da 1982 yılında Kars\'ın ilçesi olduğu dönemde Iğdır\'a çok gelip gittiğini, bu yüzden de Şanlıurfa\'dan sonra ikinci memleketinin Kars ve Iğdır olduğunu söyledi. \"Kars\'ı ve Iğdır\'ı çok seven bir kardeşinizim\" diyen Fakıbaba, şunları kaydetti:

\"Kars denilince akla tarım ve hayvancılık geliyor. Bu benim ve arkadaşlarım için de bir şans. İnşallah arkadaşlarımızı, özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili olan arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Mutlaka onların problemleri var, biz onları inşallah çözmek için buradayız. Bu konuda bir katkımız olursa kendimizi mutlu hissedeceğiz.\"

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