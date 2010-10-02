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Politika

FAKIBABA: "BİZ DE SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDECEĞİZ'' KAYSERİ (A.A)

02 Ekim 2010 01:22

-FAKIBABA: "BİZ DE SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDECEĞİZ'' KAYSERİ (A.A) - 01.10.2010 - Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un istifasıyla ilgili olarak, ''Salı günü arkadaşlarımızla toplantı yapacağız ve biz de Saadet Partisi'nden istifa edeceğiz'' dedi. Tarihi Kentler Birliği Kayseri Buluşması için geldiği Kayseri'de, AA muhabirine açıklama yapan Fakıbaba, süreci yakından takip ettiğini, Numan Kurtulmuş'un en zor kararını verip, üzülerek ayrıldığına inandığını söyledi. Fakıbaba, ''Ben 2 yıldan beri bu partideyim ve gerçekten çok iyi insanlarla karşılaştım, tanıştım. Biz de ayrılmak istemezdik ancak demek ki kaderde bu varmış. Hayırlı, uğurlu olsun. Numan Bey ile zaten beraber bu yola çıkmıştık. Salı günü arkadaşlarımızla toplantı yapacağız ve biz de Saadet Partisi'nden istifa edeceğiz'' dedi. Bundan sonraki süreçte Kurtulmuş'un doğru karar vereceğine inandığını dile getiren Fakıbaba, ''Numan Bey'in doğru karar vereceğine, bu süreçte bizlerle devamlı istişare edeceğine inanıyorum. Kendisi demokrat bir insan. Oturacağız, bakacağız, gerçekten ülkenin neye ihtiyacı var, nasıl bir oluşum olmalı, bütün insanları, bölgeleri nasıl kucaklayabiliriz, insanların refah seviyesini çok daha iyi nasıl artırabiliriz, bunlarla ilgili herhalde çalışmalar yapılacak ve neticede karar verilecektir diye düşünüyorum'' diye konuştu.

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