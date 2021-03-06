Faizsiz konuta yeni düzenleme; BDDK denetimine alındı

Faizsiz konut ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği ‘Tasarrufa dayalı finans’ modelindeki şirketlere yeni düzen geldi. Meclis'te kabul edilen yasa ile 34 firma 373 bin müşterinin bulunduğu, 6 milyar liralık hacme ulaşan faizsiz konut sektörü sektör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimine alındı.

2017’ye kadar sadece 2 firmanın bulunduğu, faizsiz konut ve otomobil sistemi, diğer adıyla tasarrufa dayalı finans sektörü, son 3 yılda 34 firmaya yükseldi. Firmaların Türkiye genelinde 760 şubesi bulunuyor. Bugüne kadar toplam 4 milyar 500 milyon lira değerinde taşınmaz veya araç teslimatı yapıldı.

CNN Türk'ün haberine göre Mecliste kabul edilen yasa ile bu sektöre yeni kurallar geldi TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece kabul edilen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri yasası değişikliğiyle sektöre yeni kurallar getirildi.

Buna göre, tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak. Bu şirketler yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Tasarruf sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek.

Faizsiz konut satışı yapan firmalara sıkı BDDK denetimi gelecek

Şirketlerin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri, BDDK’nin denetiminde bir plan sunması, müşterilerine tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla gerçekleşecek. BDDK’nın talebiyle dava açılması halinde mahkemece iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları durdurulacak, ilanları toplatılacak. BDDK, internetten içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bddk, izinsiz faaliyette bulunan firmaları tasfiye edecek.

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, son iki yılda yeni 25 firmanın kurulduğunu bunun bir saadet zincirini beraberinde getirmemesi için yeni önlemlerin yasa ile getirildiğini söyledi.