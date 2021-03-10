“Faizsiz helal para” denerek ikna edilen vatandaşlar mağdur; “Ödediğim parayı versinler yeter”

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelerle gündeme gelen damadı Esat Palazoğlu’nun ağabeyi Muhittin Palazoğlu'nun adı “dolandırıcılık” iddiasıyla gündeme geldi. Palazoğlu, 2 yıl önce ortağıyla birlikte “Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi”ni kurdu. Çok sayıda yurttaş, sözleşmede belirtilmesine ve bu şirkete para yatırmasına rağmen şirketten almaları gereken parayı alamadı. Bazı vatandaşlar şirkete "faizsiz helal para" denildiği için para verdiğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, mağduriyetlerini dile getiren yurttaşların bazıları yargı yoluna başvurmaya hazırlanırken, bazıları ise şikâyetvar.com isimli site üzerinden yaşadıkları süreci paylaştı. Bazı yurttaşlar Çözüm Tasarruf’a para yatırırken şirket yöneticileri tarafından “faizsiz helal para” denilerek ikna edildiğini belirtti.

Para yatıran A.K. isimli bir yurttaş, gazetemize yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşım vesilesiyle duydum. Faizsiz helal para dedikleri için bu işe girdim. Güvenerek elimdeki avucumdaki parayı yatırdım. Bana aralık ayında toplu bir para ödemesi yapılacağı söylendi. Sözleşmeyi zaten böyle düzenledik. Ancak halen tarafıma ödenen bir şey yok. Zaman geçtikçe benim gibi çok fazla mağdur olduğunu gördüm. Şirket tarafından sürekli oyalanıyoruz. Benim ödediğim parayı versinler yeterli. Bu şirket tam bir pişmanlık” ifadelerini kullandı.