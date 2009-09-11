Faizlerin düşmesi bekleneni vermedi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut sektörünün nabzını tutan emlakçılar son dönemde konut kredisi faizlerinde peş peşe indirime gidilmesinden memnun olsalar da, piyasada ''beklenen'' hareketliliğin ve fiyat artışının henüz yaşanmadığını belirttiler.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi faizlerini düşürdüğünü, ancak ''kredi masraflarını'' yükselttiğini belirterek, ''Yani tüketici için kredinin maliyetinde değişen bir şey olmadı'' yorumunu yaptı.

Bankaların 100 bin lira kredi için 9 bin lira masraf isteyebildiğini, 120 ay vade için 80-90 bin lira de faiz aldığını anlatan Ateş, ''Bir anlamda tüketicinin gözünü boyuyorlar, gerçekte indirim gibi görünse de vatandaşın cebine yansımıyor. Orta gelir grubu da bu oranlarda kredi kullanmıyor'' diye konuştu.

Bu dönemde ev almak isteyenlerin bankalardan kredi kullanmak yerine, sıfır faizle uzun vadede ödemeli konut imkanı sağlan müteahhitleri tercih ettiğini söyleyen Ateş, ''Yani müteahhitler bu kriz döneminde alıcıları bankaya yönlendirmeden kendi finansmanını kendileri yapıyor, 60 aya kadar sıfır faizli kredi uygulayarak konutlarını satıyorlar'' dedi.

Ateş, İstanbul'da konut fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

''Merkezde de periferde de fiyatlar şöyle. Önceki yıllarda metre karesi 1.500-2.000 lira arasında olan konutlar bugün 1.000-1.500 lira arasında. Müteahhitler ürettikleri konutları satabilmek için birim değerlerini aşağıya çektiler, hem de sıfır faizle 60 aya kadar vade yaparak. Müşteri de bankadan kredi alacağına, bu müteahhitleri tercih ediyor. Çünkü bankadan 100 bin lira kredi için yine 190 bin lira geri ödeme yapması gerekiyor. 'Kredi oranı düştü, konut satışları arttı' şeklindeki haberlere inanmayın. 9 bin civarında üyem var, bu üyelerim kan ağlıyor. Yoksa en çok biz isteriz konut piyasası canlansın, herkes bundan ekmek yesin...''

İstanbul'da genel eğilimin ikinci el eski binalardan konut almak yerine deprem yönetmeliğine uygun sıfır konutları almak yönünde olduğunu anlatan Ateş, ''Eski evlerin satışı çok azaldı. Vatandaş eski bir konutu banka kredisiyle almak yerine gücü nispetinde yeni yapılmış evi uygun ödemelerle almayı tercih ediyor. Sadece üst gelir grubu merkezden yalı vesaire alıp ciddi paralar harcayarak bunları yeniliyorlar'' dedi.

''Ankara'da fiyatlar gerçek değerinde''

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taylan da faizlerin ''iyi'' seviyelere gerilediğini, ancak bazı bankalara ilişkin yoğun şekilde ''yüksek dosya masrafı'' çıkarıldığı yönünde şikayetler aldıklarını anlattı.

Yaz döneminin ve Ramazan ayının etkisiyle Ankara'da konut fiyatlarında belirgin değişikliklerin olmadığını dile getiren Taylan, bayramdan sonraki dönemde piyasada bir hareketlilik beklense de fiyatlarda büyük artış yaşanmayacağını söyledi.

Taylan, ''Fiyatlar normal artış periyodunda gidecektir, zaten büyük artış olursa talepte azalma olur. Gayrimenkul fiyatları şu ada zaten çok aşağılarda değil, gerçek değerlerinde'' diye konuştu.

Konut almak isteyen tüketicileri bilinçli davranmaları yönünde uyaran Taylan, ''Gerçek fiyattan almak için odalarımıza kayıtlı emlak müşavirlerini tercih etmeliler'' dedi.

Ali Taylan, Ankara'da konut fiyatlarının semt semt, hatta bir binadaki dairelerin konumuna göre bile büyük değişiklikler gösterdiğini, bu nedenle metre kare fiyatına dair bir genelleme yapılamayacağını sözlerine ekledi.

''Kredi faiz oranlarında banka ile pazarlık yapın''

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Gayrimenkul Faaliyetleri Komitesi Başkanı Ahmet Haluk Şamlı ise tüketicilerin kredi faizlerinin düşmesinden psikolojik olarak etkilendiğini ve piyasada bir ''kıpırdanmanın'' başladığını söyledi.

Şamlı, faizlerin biraz daha düşmesi ve kredi alma koşullarının biraz daha kolaylaşmasıyla bu piyasadaki kıpırdanmanın canlanmaya dönüşeceğini dile getirdi.

Kredi alma sürecinde banka ile tüketici arasında bir anlamda ''serbest piyasa ekonomisinin'' yaşandığını, faiz oranı ve masraflarda pazarlık yapılabildiğini ifade eden Şamlı, ''Geçtiğimiz günlerde bir müşterimiz bir bankadan 1,19 faiz oranıyla kredi başvurusunda bulundu, yapılan pazarlık sonucu bu oran 1,10'a çekildi. Bu indirim 100 bin lira için 4-5 bin lira fark demek'' dedi.

Haluk Şamlı, bankaların kredi masraflarında da indirime gittiğini belirterek, ''Müşteri bu konuda çok bilinçli davransın. Özellikle geri ödeme koşulları güzelse bu indirimler daha kolay yapılıyor'' diye konuştu.

İzmir'de konut fiyatlarının faizlerdeki düşme trendi öncesine göre yüzde 10'lar seviyesinde yükseldiğini anlatan Şamlı, ''Faizlerin düşmesi, fiyatlara hemen etki etmedi, ama yavaş da olsa kıpırdanma başladı. Önümüzdeki dönemde yüzde 25-30 gibi bir artışa yol açacaktır. Bu yüzden imkanı olanlar için tam alma zamanı''dedi.

Şamlı, İzmir'de merkezi semtlerde konut fiyatlarının metre karesinin ortalama 1.500 liradan başladığını sözlerine ekledi.