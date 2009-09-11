Faizlerin düşmesi bekleneni vermedi

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle hareketlilik bekleyen emlakçılar hayal kırıklığına uğradılar.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut sektörünün nabzını tutan
emlakçılar son dönemde konut kredisi faizlerinde peş peşe indirime
gidilmesinden memnun olsalar da, piyasada ''beklenen'' hareketliliğin
ve fiyat artışının henüz yaşanmadığını belirttiler.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri
Ateş AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi
faizlerini düşürdüğünü, ancak ''kredi masraflarını'' yükselttiğini
belirterek, ''Yani tüketici için kredinin maliyetinde değişen bir şey
olmadı'' yorumunu yaptı.
Bankaların 100 bin lira kredi için 9 bin
lira masraf isteyebildiğini, 120 ay vade için 80-90 bin lira de faiz
aldığını anlatan Ateş, ''Bir anlamda tüketicinin gözünü boyuyorlar,
gerçekte indirim gibi görünse de vatandaşın cebine yansımıyor. Orta
gelir grubu da bu oranlarda kredi kullanmıyor'' diye konuştu.
Bu dönemde ev almak isteyenlerin
bankalardan kredi kullanmak yerine, sıfır faizle uzun vadede ödemeli
konut imkanı sağlan müteahhitleri tercih ettiğini söyleyen Ateş, ''Yani
müteahhitler bu kriz döneminde alıcıları bankaya yönlendirmeden kendi
finansmanını kendileri yapıyor, 60 aya kadar sıfır faizli kredi
uygulayarak konutlarını satıyorlar'' dedi.
Ateş, İstanbul'da konut fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
''Merkezde de periferde de fiyatlar şöyle.
Önceki yıllarda metre karesi 1.500-2.000 lira arasında olan konutlar
bugün 1.000-1.500 lira arasında. Müteahhitler ürettikleri konutları
satabilmek için birim değerlerini aşağıya çektiler, hem de sıfır faizle
60 aya kadar vade yaparak. Müşteri de bankadan kredi alacağına, bu
müteahhitleri tercih ediyor. Çünkü bankadan 100 bin lira kredi için
yine 190 bin lira geri ödeme yapması gerekiyor. 'Kredi oranı düştü,
konut satışları arttı' şeklindeki haberlere inanmayın. 9 bin civarında
üyem var, bu üyelerim kan ağlıyor. Yoksa en çok biz isteriz konut
piyasası canlansın, herkes bundan ekmek yesin...''
İstanbul'da genel eğilimin ikinci el eski
binalardan konut almak yerine deprem yönetmeliğine uygun sıfır
konutları almak yönünde olduğunu anlatan Ateş, ''Eski evlerin satışı
çok azaldı. Vatandaş eski bir konutu banka kredisiyle almak yerine gücü
nispetinde yeni yapılmış evi uygun ödemelerle almayı tercih ediyor.
Sadece üst gelir grubu merkezden yalı vesaire alıp ciddi paralar
harcayarak bunları yeniliyorlar'' dedi.
''Ankara'da fiyatlar gerçek değerinde''
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taylan da faizlerin ''iyi'' seviyelere
gerilediğini, ancak bazı bankalara ilişkin yoğun şekilde ''yüksek dosya
masrafı'' çıkarıldığı yönünde şikayetler aldıklarını anlattı.
Yaz döneminin ve Ramazan ayının etkisiyle
Ankara'da konut fiyatlarında belirgin değişikliklerin olmadığını dile
getiren Taylan, bayramdan sonraki dönemde piyasada bir hareketlilik
beklense de fiyatlarda büyük artış yaşanmayacağını söyledi.
Taylan, ''Fiyatlar normal artış
periyodunda gidecektir, zaten büyük artış olursa talepte azalma olur.
Gayrimenkul fiyatları şu ada zaten çok aşağılarda değil, gerçek
değerlerinde'' diye konuştu.
Konut almak isteyen tüketicileri bilinçli
davranmaları yönünde uyaran Taylan, ''Gerçek fiyattan almak için
odalarımıza kayıtlı emlak müşavirlerini tercih etmeliler'' dedi.
Ali Taylan, Ankara'da konut fiyatlarının
semt semt, hatta bir binadaki dairelerin konumuna göre bile büyük
değişiklikler gösterdiğini, bu nedenle metre kare fiyatına dair bir
genelleme yapılamayacağını sözlerine ekledi.
''Kredi faiz oranlarında banka ile pazarlık yapın''
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Gayrimenkul
Faaliyetleri Komitesi Başkanı Ahmet Haluk Şamlı ise tüketicilerin kredi
faizlerinin düşmesinden psikolojik olarak etkilendiğini ve piyasada bir
''kıpırdanmanın'' başladığını söyledi.
Şamlı, faizlerin biraz daha düşmesi ve
kredi alma koşullarının biraz daha kolaylaşmasıyla bu piyasadaki
kıpırdanmanın canlanmaya dönüşeceğini dile getirdi.
Kredi alma sürecinde banka ile tüketici
arasında bir anlamda ''serbest piyasa ekonomisinin'' yaşandığını, faiz
oranı ve masraflarda pazarlık yapılabildiğini ifade eden Şamlı,
''Geçtiğimiz günlerde bir müşterimiz bir bankadan 1,19 faiz oranıyla
kredi başvurusunda bulundu, yapılan pazarlık sonucu bu oran 1,10'a
çekildi. Bu indirim 100 bin lira için 4-5 bin lira fark demek'' dedi.
Haluk Şamlı, bankaların kredi
masraflarında da indirime gittiğini belirterek, ''Müşteri bu konuda çok
bilinçli davransın. Özellikle geri ödeme koşulları güzelse bu
indirimler daha kolay yapılıyor'' diye konuştu.
İzmir'de konut fiyatlarının faizlerdeki
düşme trendi öncesine göre yüzde 10'lar seviyesinde yükseldiğini
anlatan Şamlı, ''Faizlerin düşmesi, fiyatlara hemen etki etmedi, ama
yavaş da olsa kıpırdanma başladı. Önümüzdeki dönemde yüzde 25-30 gibi
bir artışa yol açacaktır. Bu yüzden imkanı olanlar için tam alma
zamanı''dedi.
Şamlı, İzmir'de merkezi semtlerde konut fiyatlarının metre karesinin ortalama 1.500 liradan başladığını sözlerine ekledi.