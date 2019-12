Faizle genelev sahibi oldu

İzmir'de bir tefecinin İzmir genelevinde evleri faizli verdiği paralar karşılığında ele geçirdiği, daha sonra da aynı kişilere kiraladığı ileri sürüldü



İzmir'in Buca ilçesinde, borç aldığı 25 bin lira karşılığında 300 bin lira ödemesine rağmen yeniden borçlu çıkartılmasına kızan A.U.'nun, galerisini basıp 9.5 saat süreyle intihar girişiminde bulunduğu H.E. ve 5 yakını, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevkedildi. Galerideki tavan arasında 33 kişiye ait yaklaşık 10 milyon liralık çek, senet bulunan H.E.'nin İzmir genelevinde de, evleri faizli verdiği paralar karşılığında ele geçirdiği, daha sonra da aynı kişilere kiraladığı ileri sürüldü.



Kereste ticareti, sigorta ve oto alım satımıyla uğraştığı öğrenilen A.U., geçen pazartesi saat 11.30 sıralarında, H.E.'nin Buca İlçesi Otokent'teki otomobil galerisine gitmişti. Ruhsatsız tabancasını çıkaran A.U. çevreye birkaç el ateş etmiş, H.E. ile içeride bulunanlar, işyerinin ikinci katına kaçarken, galerinin önünden geçen polis ekibi olaya müdahale etmişti. Tabancayı bu kez kendi başına dayayıp kimseyi yanına yaklaştırmayan A.U., üç yıl önce H.E.'den 25 bin lira borç para aldığını, sürekli ödemesine rağmen bir türlü borcunun bitmediğini, katlanarak artırıldığını, bu nedenle evinin elinden alındığını 86 bin liralık iki senet imzalatıldığını söyledi. Savcıdan alınan izin sonrasında işyerine yapılan aramada A.U., imzaladığı senetlerle evinin tapusunun bulunmasıyla 9.5 saatlik eylemine son vermişti. A.U., daha sonra sevkedildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzedre serbest bırakılmıştı.



10 Milyon TL'lik çek ve senet ele geçirildi



A.U.'nun intihar girişimi sırasında ikinci kat penceresinden ambulansın üzerine indirilerek kurtarılan H.E. ile oğlu N.E., üvey oğlu M.D., galerici İ.Ş. ve N.O., telecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Genişletilen operasyonda daha sonra H.E.'nin diğer oğlu K.E. ve galerici M.A. da yakalandı.



Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların, zula olarak adlandırılan bölümde, yaklaşık 10 Milyon TL'lik çek ve senet sakladıkları ortaya çıktı. Senetlerin ve bulunan defterde isimleri bulunan 33 kişinin ifadesine başvuran polis, H.E.'nin, bir mağdura 30 Bin TL verdiği borcuna karşılık taksitle 300 bin TL almasına rağmen zorla imzalattığı senetleri vermeyerek yeniden borçlandırdığı, bir başka mağdurdan ise 400 bin TL karşılığında 800 bin TL aldığı tespit edildi. Bazı mağdurların da korkarak ifadelirinde, borçlarını ödeyip bitirdiklerini söylemelerine rağmen imzalarının olduğu boş senetlerin H.E.'nin işyerinde ele geçirildiği de öğrenildi.



M.E.'nin ayrıca İzmir genelevindeki evleri de faizli para karşılığında ele geçirdiği, daha sonrada buraları yeniden sahiplerine kiralayıp kazanç sağladığı ileri sürüldü. İfadesi alınan mağdurlardan aralarında gece kulübü sahibinin de bulunduğu 8'inin şikayetci olduğu öğrenildi. Zanlılardan N.O. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 6 zanlı ise, adliyeye sevkedildi.