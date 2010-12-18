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Yaşam

'Faize karşılık ilişkiye girelim'

Yüzde 50 faizle para veren, borç ödenmesine rağmen senetleri vermeyip icra yoluyla tahsilat yapan çete çökertildi...

18 Aralık 2010 02:00

T24 - Yüzde 50 faizle para veren, borç ödenmesine rağmen senetleri vermeyip icra yoluyla tahsilat yapan çete çökertildi. Eşiyle birlikte yakalanan çete liderinin, anaparayı ödeyen bir kadına, “Faize karşılık cinsel ilişkiye girelim” teklifi yaptığı belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Mustafakemalpaşa, Gemlik, Kestel ilçeleriyle Yalova ve Ankara’da eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yüksek faizle borç para verip anaparanın ödenmesine rağmen icra yoluyla tahsilat yaptıkları öne sürülen çetenin lideri Sezai D. (45), eşi Hülya D. (46) ile M.K. (45), F.S. (36), A.Ö. (30), E.O. (22), İ.F. (47), M.O. (45), K.K. (22), R.B. (18) ve S.S. (27) gözaltına alındı.  Çete üyelerinden A.Ö., Bursa’dan kaçırdığı sevgilisiyle Ankara’da düğün yaparken yakalandı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda senet ve kendi adlarına düzenlenmiş tapular ele geçirildi. Şüphelilerin, kredi kartı borcu olanlara, evlenen ya da sünnet düğünü olanlara para vererek yüzde 50 faizle senet düzenledikleri belirlendi. Borcunu ödediği halde düzenledikleri senetleri geri vermeyip icra yoluyla tahsil eden çetenin lideri Sezai D.’nin, kredi kartı borcunu ödemek için kendisinden 2 bin lira alan 25 yaşındaki bir kadına, anaparayı ödemesine rağmen bin lira faiz karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiği anlaşıldı. 



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