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Ekonomi

Faizde yeni tarihi düşük seviye

Faizde yeni tarihi düşük seviye görüldü

30 Nisan 2013 16:30

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın konuşması sonrası gösterge bileşik faiz yüzde 5,17'ye geriledi.

Güne yüzde 5,24 seviyesinden başlayan gösterge bileşik faiz, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın enflasyon raporu açıklanırken yaptığı konuşma sonrasında yüzde 5,17'ye düşerek yeni tarihi dip seviyesini gördü.

Ardından hafif yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bundan sonra konuşulması gereken aracın kısa vadeli tarafta politika faizi olduğunu söyledi.

Bu da Merkez Bankası'nın faiz koridorunu gündemden kaldıracağı yönünde bir beklentinin doğmasına neden oldu.

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