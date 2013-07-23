‘Faiz şirketi reklamı var’ diye formayı giymedi; kumarda yakalandı

İngiltere'de Premier Lig’in köklü takımlarından Newcastle United’ın Senegalli Müslüman futbolcusu Papiss Cisse, geçen hafta üzerindeki reklam nedeniyle takımının formasını giymeyi kabul etmeyince bir anda dünya gündemine oturdu. İslam inancı gereği, faize karşı olduğunu belirten Papiss Cisse, yüksek faizle kredi veren "Wonga" şirketinin reklamlarının bulunduğu Newcastle formasını taşımayı reddetmişti.

Twitter ele verdi

İngiliz Daily Mail gazetesi, "yüksek faiz" reklamı taşıyan formayı giymeyi reddeden Cisse'nin kumar oynarken görüldüğü bir fotoğrafı yayımlandı. Daily Mail haberinde, Senegalli Müslüman futbolcu Papiss Cisse'nin kumar oynarken görüldüğü fotoğrafın ilk kez sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınlandığını belirtti.

Cisse'nin kumar masasındaki fotoğrafını çektiğini iddia eden kişi ise Newcastle United’lı bir taraftar. Newcastle futbol takımının bazı taraftarları da, Cisse'yi bahis oyunlarına para yatırırken gördüklerini iddia etti.

Hazırlık kampına götürülmedi

Newcastle'da haftada 40 bin sterlin kazanan Papiss Cisse, kulübüne üzerinde bir yardım derneği reklamı bulunan formayı önermişti. Ancak yöneticileri bu teklife sıcak bakmamış ve Müslüman oyuncuyu Portekiz'deki hazırlık kampına götürmemişti.

İspanyol takımı Sevilla'nın Müslüman oyuncusu Frederic Kanoute da dini inançları gereği, kumar şirketi reklamının bulunduğu formayı giymeyi reddetmişti. Sevilla takımı, Kanoute'nin reklamsız bir formayla sahaya çıkmasına izin vermişti.