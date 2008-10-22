Faiz oranını yükselten Macaristan IMF ile görüşüyor

Faiz artırımında Macaristan örnek alınabilir

Macaristan Merkez Bankası, değer kaybeden parasını desteklemek amacıyla bugün faiz oranlarını yükselterek yüzde 11,5’e çıkardı.Merkez Bankasından yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirildikten sonra Para Kurulunun gösterge faiz oranını yüzde 8,5'den yüzde 11,5'e yükselttiğini açıkladı.Merkez Bankası ayrıca gecelik faiz oranını yüzde 11'e ve gecelik repo oranını yüzde 12'ye çıkardı.Ekonomistler, Merkez Bankasının faizi yükseltmesinin para pirimi "forint"e geçici bir destek sağlayabileceğini, ancak Macaristan'ın piyasalarda kalıcı istikrarı sağlamak amacıyla Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) önerdiği mali yardımı kullanmaya ihtiyacı olacağını söylüyorlar.Ekonomistler, yatırımcıları ülkeye çekmeyi amaçlayan faiz artırımı kararının ekonomiye maliyetinin ağır olacağını da belirtiyorlar.Macaristan para birimi "forint" bu ay başından bugüne kadar avro karşısında yüzde 16 değer kaybetti.Piyasaları desteklemek için son iki haftada ciddi adımlar atan Merkez Bankası ve hükümet, "son çare" olarak IMF ve Avrupa Merkez Bankasından (AMB) yardım arayışına girdi.Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Ferenc Karvalits, mali yardım için IMF ile anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.Başbakan Ferenc Gyurcsany da basın toplantısında IMF ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Tamamlandığında bilgi vereceğiz" dedi.Uzmanlar, geçen hafta, gelecek yıl için bütçe açığı hedefini gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2,9'una düşüren hükümetin, bu açığı planlanandan daha hızlı azaltmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.JPMorgan Chase ekonomisti Nora Szentivanyi, IMF'nin ihtiyaç olursa yardım etmeyi kabul ettiğini ve Macaristan'ın, ilave rezerv imkanı altında fondan 12 milyar dolar borçlanabileceğini söyledi.Szentivanyi, Macaristan'ın döviz rezervleriyle birlikte bu fonların ülkenin kısa dönemli borçlarını karşılamada daha fazla etkili olacağını belirtti.