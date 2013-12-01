'Faiz lobisi evinizde ne var ne yok alıp götürür'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkede faizin yüksek olması faiz lobisinin ihya olmasını sağladı. Bak şu kredi kartlarını alırken de lütfen hassas olun. Faiz lobisinin en büyük kaynağıdır. Paranız kadar yorganınız kadar ayağınızı uzatın. Evinizde ne var ne yok alıp götürürler. Onun için de bu konuda hassas olmanız lazım” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Fethiye ilçesinde katıldığı toplu açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

Batıyı nasıl ihya ediyorsak doğuyu da ihya edeceğiz dedik. Aynı şey batı için de geçerli. İşte sadece Muğla’da, şu 11 yıllık iktidarımız döneminde yaptığımız yatırımlar ortada.

Muğla’da birinci parti değiliz demedik. Yine gayret ettik. Niye? Çünkü olması gereken neyse onu yapacağız. Seçim döneminde sandıklar kapanır. Biz hizmet üretirken, haritaya ayırıp sonrada farklı muamele eden iktidarlardan değiliz. 76 milyon bizim için birdir.

Nerede insan varsa, can varsa, biz oraya hizmet götürmenin, oradaki ihtiyaçları karşılamanın derdi gayesi içinde olduk.

Cumhuriyet tarihinde yapılmış olan derslikler kadar neredeyse derslikler yaptık, okul yaptık. Doğru dürüst bilişim sınıfları yoktu.

Daha da ileri gittik. Fatih projesi çalışması başlattık. Kara tahtadan akıllı tahtalara geçiyoruz. Artık yavrularımızın elinde sadece tablet bilgisayar, onunla okula gidip geliyor yavrularımız.

Fethiye’nin güzel insanları 30 Mart’a kadar sizler çok daha farklı çalışmanın içine girmelisiniz. İşte bakınız şu anda biz bu seçimlere girerken dikkat edin ortaya Muğla’da, üniversite rektörü olan Mansur hocamızı aday ilan ettik.

‘Turizmi yasaklarlar’ diyorlardı

Ak Parti iktidara geldi, turizmi bunlar yasaklarlar diyorlardı. O zaman turizm gelirimiz 8,5 milyar dolardı, 2012 sonunda 29 milyar dolara ulaştık. Bu yıl 30 milyar doları aşacağız. 2013 yılında hem turist sayısı hem turizm geliri itibariyle inşallah 2012’yi geride bırakacağız.

Şu anda dünya turizminde bizim otellerimizin yeri daha farklı. Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki etkinliği çok daha farklı. En doğudan en batıya kadar dünyanın bütün başkentlerinde, bütün kentlerinde Türkiye konuşuluyor.

Dün bir konferanstaydım, yerin 40 metre altına inşa ettiğimiz kongre merkezinde bunu yapıyorduk. Bir çok salonlar, fuar merkezi var. inanır mısınız biz İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda böyle bir salon yoktu. Ve cezaevine gitmeden önce bunun temelini atmıştım. Haliç Kongre Merkezi. Eskiden orası berbat Haliç’i kirleten bir yerdi.

Biz orayı doldurmadık, oranın çamurunu 9 kilometre uzaklıktaki bir taş ocağına petrol pompalar gibi pompaladık. Şimdi Haliç tertemiz. Haliç’te balık avlıyorlar. Haliç’i, şu andaki belediye başkanım kadir bey, boğazı tünellerle Haliç’e bağladı. Şimdi boğazdan Haliç’e su geliyor. Su sirkülasyonu da olmaya başladı.

Yer bulamazsınız sürekli dolu. Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’ni de yaptık. 40 metre derinlikte. Göreve geldiğimizde bir tane kongre merkezi yoktu. Onun için şimdi uluslararası toplantılar ağırlıklı olarak İstanbul’da yapılıyor. Antalya’da Muğla’da adımlar atarız diyoruz. Burada da yazın değil kışın da oteller açık olsun. sadece yaz mevsiminde çalışan bir Fethiye değil, Marmaris değil, Milas değil, Muğla değil, yaz-kış çalışan bir Muğla istiyoruz. Bunu biz yaparız. Ülke yönetimi bizim işimiz, yerel yönetim bizim işimiz.

Rezil ettiler

Bizi rezil ettiler, dünyaya aleme rezil ettiler. Dedik ki biz bu sıfırları atacağız dedik. atamazsınız dediler. Enflasyon patlar dediler. Attık, enflasyon patlamadı çatladı. Enflasyon bir canavardı değil mi? Şimdi böyle bir durum yok.

Bu ülkede faizin yüksek olması faiz lobisinin ihya olmasını sağladı. Bak şu kredi kartlarını alırken de lütfen hassas olun. Faiz lobisinin en büyük kaynağıdır. Paranız kadar yorganınız kadar ayağınızı uzatın. Evinizde ne var ne yok alıp götürürler. Onun için de bu konuda hassas olmanız lazım.

Hakkımızda aleyhte yazanlar konuşanlar da olabilir. Ama siz yaşıyorsunuz. Ama onlar sadece kıskançlığından kininden bunları konuşuyorlar. Büyük devletlerin dostları olduğu kadar elbette çekemeyenleri de olabilir. İşte komşunun halini görüyorsunuz.