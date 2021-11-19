Faiz indirimlerinin Hazine'ye maliyeti 438 milyar TL

Merkez Bankası'nın eylül ayından başlayarak toplamda 400 baz puan faiz indirmesi sonucunda dolar kuru 11 lirayı aştı. Bu durum Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirası cinsinden borçlanma maliyetlerini arttırırken, döviz ve altın cinsi borç stoku nedeniyle borç yükü de arttı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Dolar/TL'deki artışla Hazine'nin borcu 438 milyar TL artarken, bu yılın ağustos ayında 2 trilyon 95 milyar TL olan borç stoku, eylülde 2 trilyon 181 milyar TL'ye yükselmişti. Borç stoku, ekim ve kasım aylarında artmaya devam etti. Hazine'nin borç stokunun yüzde 58,4'ü dövizde.

Şirketlerin de büyük bir döviz pozisyonu açığı söz konusuyken, döviz kurlarındaki artış onların da borç yükünü katlıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, finansal kesim dışındaki şirketlerin ağustos ayı itibarıyla 123,6 milyar dolarlık döviz açığı var.

Doların 11 lirayı aşması reel sektöre 375,7 milyar TL'lik ek maliyet yaratıyor.