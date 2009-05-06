Faillerin yakınları göç ediyor

Mardin'in Mazıdağı'na bağlı Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili tutuklanan 8 kişinin yakınları, köyden göç edeceklerini bildirdi.



Mazıdağı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilge köyünde 44 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından köyde "Geçici karakol" oluşturdu. Olayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan A.K.Ç, M.S.Ç, S.Ç, M.Ç, Ö.Ç, A.H.Ç, M.Ç. ve M.Ş.Ç'nin ve yakınlarının oturduğu toplam 12 evin çevresinde olası saldırıya karşı alınan önlemler sürüyor. Köylülerin bu evlere yaklaşmasına izin verilmiyor.



Tutuklanan M.Ç'nin eşi S.Ç, AA muhabirine, olay anında eşinin evde olduğunu ve namaz kıldıktan sonra nişan törenine gitmeyi planladığını belirterek, şöyle dedi:



"Ölenlerin tümüyle akrabayız. Olay sırasında eşim evdeydi. Bizim olayla alakamız yok. Namaz kıldıktan sonra nişana katılmayı planlamıştı. Birden silah sesleri duyduk. Bizim hiçbir suçumuz yok.



Ölenlerin yakınları bizi tehdit ediyor. Jandarmanın köyden ayrılmasının ardından bizi öldüreceklerini söylüyorlar. Köydeki toplam 12 ev tehdit alıyoruz. Hayvanlarımızı başka köylere gönderdik. Mecburen köyü terk edeceğiz. Hazırlık yapıyoruz. Olay nedeniyle çok mağdur olduk. 10 çocuğumla nereye gideceğim. Ağabeylerim İstanbul'da beni çağırıyorlar, ama 10 çocukla nereye gidilir."



Tutuklu S.Ç'nin eşi M.Ç. ise köyde can güvenliklerinin olmadığını savunarak, "Kocam olay saatinde kaynımın evindeydi. Misafiri eve geldiği için ben de onu çağırmaya gitmiştim. Silah sesleri geldi. Suçsuzuz. İnsan dayısını, teyzesini öldürür mü? 5 çocuğum var. Tehdit ediliyoruz. Can güvenliğimiz yok. Göç edeceğiz" dedi.



Jandarma engelledi



Bu arada, saldırıda yaşamını yitiren Muhtar Hacı Halim'in evinde taziyeleri kabul eden bir grup kadın, bir ara tutuklu kişilerin evlerine saldırmak için aniden harekete geçti. Durumu fark eden jandarma, zamanında kadınlara müdahalede bulunarak, saldırı girişimini engelledi.

