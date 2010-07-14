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Politika

'Failler tokalaşmıyor' sözü tartışma yarattı

Erdoğan’ın, Baykal ve Baytok’a ait olduğu öne sürülen kasete ilişkin değerlendirmesine CHP Lideri tepki gösterdi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sırbistan ziyareti sırasında, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu öne sürülen özel görüntüleri içeren kasete ilişkin değerlendirme yaparken kullandığı, “Failler tokalaşmıyor” ifadesi tartışma yarattı.

Kılıçdaroğlu: Onlar fail değil, mağdur

Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleşecek görüşmesi öncesinde iki lider arasında “Baykal gerilimi” yaşanıyor. Erdoğan, Balkan gezisinde, gazetecilerin, Kılıçdaroğlu’nun, “Baykal’a komployu kimin kurduğunu tespit ettiniz mi, soruşturmadan ne çıkacak diye soracağım” sözlerini hatırlatması üzerine, şöyle dedi: “Böyle bir soruyu bana yönelttiği zaman benim kendisine ilk söyleyeceğim; Buyrun, Ankara Başsavcılığına müracaat edin, bu işlerin sorumluları bellidir. Gideceği yere gitmiştir. Bunları bize soranlar, faillerine sorsunlar, bize niye soruyorlar? (Faillerini tanıdıklarını mı düşünüyorsunuz sorusuna) Hayır, failler birbirleriyle tokalaşmıyor da onun için söylüyorum."


‘Ben sizden öğrendim’

Bu sözleri basına yansıyan Erdoğan, dün grup toplantısı çıkışında gazetecilerin bu konudaki sorularıyla karşılaştı. Gazeteciler, Başbakan’dan, “failler tokalaşmıyor” sözlerine açıklık getirmesini istediler. Erdoğan, “Deniz Baykal ile ilgili kaset olayına ilişkin ’failler tokalaşmıyor’ ifadeniz gazetelered yer aldı. Buna açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu, “Onu siz benden iyi biliyorsunuz. Siz yazdınız. Ben sizden öğrendim” diye cevapladı. Aynı konudaki sorular dün grup toplantısı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da soruldu. “Deniz Bey ile Nesrin Hanım’ın fotoğrafını kast ediyor herhalde. Onlar fail değil, mağdur...” diyen Kılıçdaroğlu, “bunlar çok düzeysiz ifadeler” değerlendirmesine olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Senin işin mağdurları suçlamak değil, kendine bak, onların haklarına sahip çık. Asıl failleri ortaya çıkar” dedi. Erdoğan ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getirip getirmeyeceğine ilişkin soruyu, Kılıçdaroğlu, “Deniz Bey’in uğradığı mağduriyetin hesabını sormak zorundayız” diye yanıtladı.

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