Faili meçhuller meçhul kalacak

T24 - CHP ve BDP'nin faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hakikatleri araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergesi AKP tarafından dördüncü kez reddedildi. AKP’li Yılmaz Tunç, önergenin "Meclis'in çalışma programını aksatmak için getiridildiğini" iddia etti.



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınmasını istedi. Öztürk, “Faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılmasından kim korkuyor” diye sordu ve kanlı katliamlarla hesaplaşmak isteyen herkesin bu öneriye destek vermesi gerektiğini dile getirdi.





BDP’li Sırrı Sakık ise 1990’lı yıllarda milletvekili olduğu dönemde yaşanmış faili meçhul cinayetlere ilişkin bildiği ilginç olayları anlattı. 1991 yılında SHP milletvekili olduğu dönemde, Silvan jandarma komutanının, SHP İlçe Genel Meclisi Üyesi Mehmet Mengü’yü öldürmek için kiralık katil tuttuğunu öne süren Sakık, bu durumu dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e anlatması üzerine İçişleri Bakanlığı ve MİT’in ortak operasyonu ile olayın açığa çıkartıldığını kaydetti. Sakık, komutanın iki ay görevden alındıktan sonra Tekirdağ’a kamp komutanı olarak gönderildiğini söyledi. Sakık ayrıca, Muş’ta 1993 yılında anne, baba ve yedi çocuğun Bolu ve Kayseri komando tugaylarına bağlı askerler tarafından diri diri yakıldığını, kendi köyünde de 5 kişilik bir ailenin diri diri yakıldığını iddia etti. “Vicdan sahipleri, Allah adına, CHP ve bizim verdiğimiz önergeler niye sizin oylarınızla reddediliyor. Gelin hakikatleri araştırma komisyonu kuralım” dedi.



‘Çalışma programını aksatmak için’







AKP’li Yılmaz Tunç ise CHP’nin faili meçhullleri araştırma önergesini “Meclis’in çalışma programını aksatmak için getirdiğini” savundu ve böyle bir önergenin ancak partilerin uzlaşmasıyla gündeme getirilebileceğini söyledi. Daha sonra önerge AKP’lilerin oylarıyla redddildi.