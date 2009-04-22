Faili meçhul dosyalara özel yetkili savcı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olay dosyaları için özel yetkili bir Cumhuriyet savcısı görevlendirdi.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir süre önce faili meçhul olay dosyaları bir araya getirilerek, bu soruşturmaların yürütülmesi için özel yetkili bir savcıya görev verildi.



"Haklarında daimi arama kararı bulunan dosyalar" olarak kayıtlara geçen faili meçhul olay dosyaları arasında, yazar Musa Anter'in 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesi, Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in 14 Ağustos 1995 tarihinde, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık köyü kırsal kesiminde açılan ateş sonucu iki korumasıyla şehit olması ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın

22 Ekim 1993 tarihinde operasyon için gittiği Lice'de şehit edilmesi olayları da yer alıyor.



Eski bakan Ekmen ifade verecek



Faili meçhul dosyalar arasında bulunan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Koçyurdu köyünde 1996 yılında içerisinde 11 kişinin bulunduğu minibüsün uzun namlulu silahlarla tarandıktan sonra ateşe verilerek yakılması olayı da bulunuyor.

Bu olayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında açıklamalarda bulunan dönemin Devlet Bakanı Adnan Ekmen'in de bu soruşturma kapsamında, özel yetkili savcı tarafından ifadesine başvurulacağı bildirildi.



Koşuyolu patlaması



Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturmalar arasında yer alan, Diyarbakır'ın Koşuyolu Parkı'nda 12 Eylül 2006 tarihinde termosa konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 7'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklanmıştı.



Diyarbakır'daki kazılar



Diyarbakır'da bir süre önce itirafçı Abdulkadir Aygan'ın 1990'lı yıllarda 2 kişinin ölümü ile ilgili iddiaları nedeniyle başlatılan kazılar da aynı özel yetkili savcı tarafından yürütülmüştü.

Silvan kara yolu Karaçalı köyü yakınlarındaki kazılarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Hani kara yolundaki Ziyarettepe mevkisinde ise kemikler ve bir gömlek parçası bulunmuştu.

Kazılara bulunan kemikler, savcılık kararıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. (aa)