Faik Öztrak: Büyümenin yüzde 4’ün üzerine çekilmesi için önlemler alınmalı

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Ekonomik Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak “Tüketim malı ithalatındaki artışa dikkat” uyarısında bulundu. Yılın ilk üç ayındaki ithalatın bir yıl öncesine göre yüzde 5 arttığını ifade eden Öztrak, buna karşın “enerji hariç” ithalattaki artışın yüzde 10.4 olduğuna dikkat çekerek, “Enerji fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’nin ithalat faturasını sınırladığı anlaşılıyor” dedi. Öztrak, iç talep artışlarının yerli üretime yansıması ve büyümenin yüzde 4’ün üzerine çekilmesi için önlemlerin derhal alınması gerektiğini belirtti. CHP Ekonomik Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın yazılı basın açıklaması şöyle:

“Hükümetin para ve maliye politikaları ile iç talebi canlandırma çabası yabancı üreticilerin işine yarıyor. Yerli üretimdeki canlanma ise yine bir başka bahara kalıyor. Yılın ilk üç ayına ilişkin dış ticaret verileri tüketim malı ithalatında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor. 2013’ün ilk üç ayında tüketim malı ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre, % 12,1 artarak 6,9 milyar dolara ulaştı. Bu, son 1,5 yılın en yüksek artışı.

İthalatın, bir yıl önceye göre, ilk üç aydaki artışı % 5; buna karşın enerji hariç ithalattaki artış % 10,4. Enerji hariç ithalattaki bu artış da son 1,5 yılın en yüksek artışı… Enerji fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’nin ithalat faturasını sınırladığı anlaşılıyor.

Yılın ilk üç ayında ihracatta ise sönük bir artış olduğu görülüyor. İhracat bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın ilk üç ayına göre, % 5 artarken; altın hariç ihracatın aynı dönemde % 4,3 arttığı dikkati çekiyor.

Ekonomi yönetimi başta tüketim malı ithalatındaki artış olmak üzere dış ticaretteki gelişmelere dikkat etmelidir. Enerji dışı ithalatın, altın hariç ihracattan çok daha hızlı arttığı göz ardı edilmemelidir. İç talep artışlarının yerli üretime yansımasının ve büyümenin % 4’ün üzerine çekilmesinin önlemleri derhal alınmalıdır.