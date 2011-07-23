Faik Işık: Aziz Yıldırım'ın tedavisi uzun sürecek

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'Aziz Yıldırım uygulanan tedaviye direniyor'

Aziz Yıldırım acil servise Fenerbahçe eşofmanıyla, koluna serum takılı olarak geldiFutbolda şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aziz Yıldırım rahatsızlanarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.NTV Spor Muhabiri Aykut Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, Yıldırım'ın böbreklerinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu ve içeriden alınan bilgilere göre tedavinin günlerce sürebileceğini söyledi.Aziz Yıldırım'ın sağlık sorunlarının ciddi olduğunu ve tedavi sürecinin uzun süreceğini belirten Faik Işık, "Bize sağlık durumunu maalesef doktorlar değil de içeride bulunan diğer avukat arkadaşlar verdi. Çünkü tutuklu olduğu için emniyet tedbirlerince telefon dahil içeriye hiçbir şey sokulmuyor. Başkanımızın zaten sorguda da yüksek tansiyonu ve şeker hastalığı vardı. Böbreklerindeki sorunda daha ciddi bir hal aldı. Öyle kısa süreli bir tedavi değil, ciddi bir tedavi gerektiği anlaşıldı. İçerideki avukat arkadaşımızın da söylediğine göre bu tedavi biraz uzun sürecek. Böbrek ile ilgili hastalık ciddi halde. Bu şartların altında tutuklu yargılamanın gereği yok, çünkü hastanın kaçacak bir yeri yok. Bu tür durumlarda yargının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.Yıldırım'a uygulanan tedavinin sorunlu olduğunu ve daha iyi bir hastaneye gitmek istediklerini dile getiren Işık, "Aziz Yıldırım'ın tedavi ile ilgili sorunları var. Daha iyi bir hastaneye gitme imkanımız var ve bu şans sağlansa iyi olur. Başkanın kaçmak gitmek gibi bir niyeti yok. Mezarı bu ülkeden olan bir insan nereye kaçar. Bütün mal varlığını teminat olarak ortaya koyan bir adam. Tutukluluk bir tedbirdir ama bu bir cezalandırma mıdır anlamadık. Tedaviye uygun şartların sağlanmaması başka bir tür cezadır. Cezaevindeki revir de öyle düşünüldüğü gibi rahat bir yer değil. Sadece bir üst katta. Sonuçta demir parmaklıkların arkasında" ifadelerini kullandı.Aziz Yıldırım'ın kendisine uygulanan tedaviye de direnip, karşı çıktığını söyleyen avukat Işık, "Başkan tedavi noktasında direniş gösterdi. Çünkü kendisine yapılan uygulamayı kabul etmedi ve direniş gösterdi. 345'e kadar şekeri çıktığında, hapishane müdürü bile zorla hastaneye götürebileceklerini söyledi. 60 yaşında bir insanın karşılaştığı psikolojik yıkımı bir düşünün. İçerideki avukat arkadaşların aldığı bilgiye göre, bu tedavinin öyle birkaç günde bitmesi beklenmiyor. Böyle bir durumda başkanın sağlığına gelecek zararın sorumlusu olurlar" dedi.