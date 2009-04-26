Fahriye'ye şarkıyla evlenme teklif edecek

Özcan Deniz, sevgilisi Fahriye Evcen'e şarkıyla evlenme teklif edecek.



Mayıs ayında yeni albümünü piyasaya çıkaracak olan Özcan Deniz, ilginç bir fotoğraf çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Yüzüne uygulanan ışık oyunlarıyla farklı bir imaja bürünen Deniz, albümünde yer alan bir şarkıyla da sevgilisi Fahriye Evcen'e evlenme teklifinde bulunuyor.



Uzun bir aradan sonra yeni albümünün çalışmalarını tamamlayan Özcan Deniz, mayıs ayında sevenleriyle buluşacak. Bu albümde fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'le birlikte ilginç bir fotoğraf çalışması gerçekleştiren ünlü sanatçının bu çok özel fotoğraflarını Hürriyet'ten Sema Eren ele geçirdi. Herkesten sır gibi saklanan fotoğraflarda yüzüne uygulanan ışık oyunlarıyla farklı bir imaja bürünen Deniz, hem şarkıları hem de yeni görüntüsüyle çok ses getireceğe benziyor.



Tamamı yeni şarkılardan oluşan albümde Özcan Deniz, albüm aracılığıyla sevgilisi Fahriye Evcen'e de evlenme teklifinde bulunuyor. Rodrigo'nun gitar konçertosuna söz yazan Deniz, bu şarkıyla Evcen'e evlenme teklifinde bulunuyor. "Benimle Evlenir misin?" adlı şarkıda Fahriye Evcen'e seslenen Özcan Deniz, bu şarkıyla, "evlilik teklifinde bulundu" haberlerini de doğrulamış oldu.



İşte o şarkı



Benimle evlenir misin?

Geçmişim, karlı, buzlu yollardan geçmişim

Silmişim, yeniden yazmışım ateşlere atmışım

Küllerimden doğmuşum yeniden

Dirimine ölümle savaşmışım

Yaşlıyım, on yaşından beri yaşlıyım

Gençliğim hala ışıl ışıl kullanmadığım

Bir sandık da açılmayı bekliyor

Sen açar mısın?

Kadınım olur musun benim bu hayatta?

Öğretir misin bana tatmadığım birçok duyguyu bir tanem?

Babalık da bunların arasında

Benimle evlenir misin?

Yollarım sana çıktı benim bu hayatta

Tam da bitti dediğim yerden tekrar başladı hayat

Üstelik daha olgunum ve de başka

Benimle evlenir misin?

Söz: Özcan Deniz

