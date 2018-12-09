Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e bebeklerinin ilk fotoğrafı için 1 milyon dolar teklif

Dubai’deki bir derginin oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’e bebeklerinin ilk fotoğrafı için 1 milyon dolarlık teklif yaptığı aktarıldı.

Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in hamilelik haberi, Orta Doğu'da da olay yarattı. Takvim gazetesinin haberine göre, Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü çift için Dubaili firmalar reklam yarışına girdi. Birçok marka, ikiliyi reklamlarında oynatmak için kesenin ağzını açtı. Hatta Arap ülkelerinde çok satan bir dergnin, ikilinin bebeklerinin ilk fotoğrafını yayınlamak için çifte 1 milyon dolar teklif ettiği belirtildi.

Ayrıca çiftin, geçen haftalarda 120 bin lira vererek çocuk odası aldıkları öğrenildi. Daha önce Fahriye Evcen'in evde parfüm ve deodorant kullanımı yasakladığı haberleri medyaya yansımıştı. Bu sefer de Özçivit'in telefon görüşmelerini azalttığı ve ikilinin yanlarında radyasyon önleyici cihaz taşıdıkları konuşuluyor.