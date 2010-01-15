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Fahriye Evcen, türban taktı

'Takiye' isimli sinema filminin çekimleri Almanya ve Belçika’dan sonra Türkiye’de de devam ediyor.

15 Ocak 2010 02:00

Filmfabrik'in yapımını üstlendiği 'Takiye' isimli sinema filminin çekimleri Almanya ve Belçika’dan sonra Türkiye’de de devam ediyor.


TAKİYE FİLMİ / 4

Yapımcılığını Kadir Sözen’in üstlendiği, yönetmenliğini Ben Verbong’un yaptığı Türkiye-Almanya ortak yapımı  film son 20 yıldır Türkiye’de  de çokça  tartışılan İslamcı yatırım şirketlerine para kaptırıp, mağdur olan Müslüman Türklerin dramını merkezine alıyor. Filmin senaristi de olan Kadir Sözen  senaryoyu gerçek yaşam öykülerinden esinlenerek yazdı.

Filmde, Erhan Emre,Fahriye Evcen, Rutkay Aziz, Ali Sürmeli, Mahir Günşiray, Özay Fecht, Serkan Keskin,Yalçın Güzelce,Aykut Kayacık,Stipe Erceg, Michael Mendel,Susan Anbe  gibi Türk ve Alman oyuncular rol alıyor.



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