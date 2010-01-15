Fahriye Evcen, türban taktı

Yapımcılığını Kadir Sözen’in üstlendiği, yönetmenliğini Ben Verbong’un yaptığı Türkiye-Almanya ortak yapımı film son 20 yıldır Türkiye’de de çokça tartışılan İslamcı yatırım şirketlerine para kaptırıp, mağdur olan Müslüman Türklerin dramını merkezine alıyor. Filmin senaristi de olan Kadir Sözen senaryoyu gerçek yaşam öykülerinden esinlenerek yazdı.Filmde, Erhan Emre,Fahriye Evcen, Rutkay Aziz, Ali Sürmeli, Mahir Günşiray, Özay Fecht, Serkan Keskin,Yalçın Güzelce,Aykut Kayacık,Stipe Erceg, Michael Mendel,Susan Anbe gibi Türk ve Alman oyuncular rol alıyor.