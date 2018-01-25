Fahriye Evcen soyadını değiştirdi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit’le 7 ay önce evlenen Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarında eşinin de soyadını kullanmaya başladı.

Genç oyuncunun Instagram’daki kullanıcı hesabına eşinin soyadı olan Özçivit’i de eklemesinin sebebinin, Burak Özçivit’ten gelen talep olduğu iddia edildi. Instagram’da 7 milyondan fazla takipçisi olan Evcen, sık sık paylaşımda bulunuyor.