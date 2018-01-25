T24 LogoT24 Logo
Magazin

Fahriye Evcen soyadını değiştirdi

Evcen, sosyal medya hesaplarında 7 ay önce evlendiği eşinin soyadını da kullanmaya başladı

27 Ocak 2018 18:33

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit’le 7 ay önce evlenen Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarında eşinin de soyadını kullanmaya başladı. 

Genç oyuncunun Instagram’daki kullanıcı hesabına eşinin soyadı olan Özçivit’i de eklemesinin sebebinin, Burak Özçivit’ten gelen talep olduğu iddia edildi. Instagram’da 7 milyondan fazla takipçisi olan Evcen, sık sık paylaşımda bulunuyor.

ETİKETLER

fahriye evcenburak özçivitsoyadısosyal medya
","articleSection":"Magazin","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-01-27T18:33:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/fahriye-evcen-soyadini-degistirdi,546035","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/fahriye-evcen-soyadini-degistirdi,546035"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24