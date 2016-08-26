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Fahriye Evcen Koton'a 1.5 milyon liraya imza attı

Evcen, Koton'un ilk marka yüzü oldu

26 Ağustos 2016 16:17

Koton’un ilk marka yüzü dizi ve sinema oyuncusu Fahriye Evcen oldu. Evcen'in Koton'la 1.5 milyon liraya anlaştığı duyruldu.

Posta'nın haberine göre, Koton’un sonbahar- kış, ilkbahar-yaz koleksiyonları için kamera karşısına geçecek olan Fahriye Evcen, ses getirecek reklam filmleri serisi ile ekranlarda yer alacak.

Koton ve Fahriye Evcen işbirliği, her iki taraf için de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Koton, kapsül koleksiyonları için gerçekleştirdiği ünlü işbirlikleri dışında ilk kez bir marka yüzü ile çalışırken, Fahriye Evcen de ilk kez bir moda markasıyla işbirliği yapıyor.

Koton’un moda konusunda tecrübeli ve yeniliklere açık bir marka olduğunu belirten Fahriye Evcen, bu işbirliğine dair “Çok güzel bir enerji ve çalışma disiplinine sahip Koton ekibiyle, harika bir uyum yakaladık. Bu işbirliği, benim de ilk kez bir moda markasının yüzü olmam nedeniyle çok heyecan verici” dedi.

Uzun yıllardır farklı konseptlerde marka vizyonuna uygun, yenilikçi ve öncü isimlerle çeşitli işbirliklerine imza attıklarını belirten Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise “Fahriye Evcen, başarılı kariyeri ve duruşu ile marka yüzü olarak bizi heyecanlandıran bir isim oldu. Fahriye ile birlikte ses getirecek bir projeye imza atıyoruz. Yeni sezona çok iddialı giriyoruz ve bu işbirliğinin son derece başarılı olacağına inancımız tam” dedi.

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Fahriye EvcenKotonimza

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