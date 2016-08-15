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Fahriye Evcen: Kariyer planımda şu anda tarihi dizi yok

"Bir tarihi dizide daha oynarsam kariyerim zedelenir"

15 Ağustos 2016 11:25

'Çalıkuşu' ve 'Kurt Seyit' gibi dönem dizilerinde oynayan Fahriye Evcen, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan'dan gelen rol teklifini, "Bir tarihi dizide daha oynarsam kariyerim zedelenir" diyerek reddetti.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin devamı olarak çekilen 'Kösem Sultan' bir türlü beklenen reytingi alamadı. Bu nedenle dizinin yapımcı ve yönetmenleri, sürekli oyuncu arayışında. Bugüne kadar Hülya Avşar da dahil pek çok ismi kadrosuna dahil eden yapımcılar, her seferinde istenilen başarıya ulaşamadı.

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Kösem Sultan' ekibinin son umudu Fahriye Evcen oldu ama bu sefer de teklifleri reddedildi.

 

Fahriye'nin yerine Farah

 

Nurgül Yeşilçay'ın 'Kösem Sultan'ın 40'lı yaşlarını, Metin Akdürger'in '4. Murat'ı canlandıracağı dizide Fahriye Evcen'e de rol teklif edildi. Ancak 'Çalıkuşu' ve 'Kurt Seyit' dizilerinde peş peşe dönem dizisi çeken Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Fahriye Evcen'in, yine bir tarihi dizide oynamayı kariyeri için doğru bulmadığı öğrenildi.

Güzel oyuncunun yerine Farah Zeynep Abdullah ile anlaşma sağlandı.

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