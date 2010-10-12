-FAHRİ KORUTÜRK KABRİ BAŞINDA ANILDI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, ölümünün 23. yılında Devlet Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Genelkurmay MEBS Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün oğlu Osman Korutürk'ün ve ailesinin katıldığı anma töreninde, Korutürk'ün kabrine Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ailesi adına çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi. -FAHRİ KORUTÜRK'ÜN ÖZGEÇMİŞİ- Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 1903'te İstanbul'da doğdu. 1916'da Bahriye Mektebine giren Korutürk, 1923'te Deniz Harp Okulunu, 1933'te Deniz Harp Akademisini bitirdi. Deniz Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapan Korutürk, Roma, Berlin ve Stokholm'de deniz ataşesi olarak hizmet verdi. 1936'da Montreux Boğazlar Konferansına askeri uzman olarak katılan Korutürk, 1950'de amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde görev yapan Korutürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960'ta emekli olduktan sonra sırasıyla Moskova ve Madrid Büyükelçisi olarak diplomatik görev yaptı. 1968'de Cumhuriyet Senatosu Üyesi olan Korutürk, 1973'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi. Korutürk, 1980'de yedi yıllık hizmet süresi dolduğundan Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı. 6. Cumhurbaşkanı Korutürk, 12 Ekim 1987'de vefat etti.