Fahrettin Koca: Aralık ayında risk gruplarına ücretsiz aşı yapmaya başlıyoruz

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bakan Koca'nın Koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili telefonda konuştuğunu söyleyerek, yaptığı açıklamaları aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili olarak, "Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz" dedi.

Işık'ın aktardığına göre Koca, şunları kaydetti:

"Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz.

Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz."