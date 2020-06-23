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Takipçi sayısı artmaya devam eden Fahrettin Koca, Instagram'da Erdoğan'a fark attı

23 Haziran 2020 08:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşarak, 8 milyon takipçili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı.

Erdoğan'ın takipçi sayısını da geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu.

Salgından önce takipçisi 1 milyondan daha azdı 

Koronavirüs sürecinden önce 1 milyondan az takipçisi bulunan Koca'nın salgın sürecinde ön plana çıkması, sık sık toplantılar yapması ve her akşam Koronavirüs verilerini paylaşıp, bilgilendirmede bulunması, Bakan Koca'nın hızlıca yükselmesine neden oldu.

Twitter'da ise Erdoğan'ı 16,2 milyon kişi takip ederken, Fahrettin Koca'yı 5,7 milyon insan takip ediyor.

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