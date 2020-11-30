Fahrettin Koca: Kalabalık demeden otobüse binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sosyal medyadan uyarılarını sürdürürken, "Kalabalık demeden otobüse binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz" dedi.

Twitter hesabından vatandaşların salgına dair alması gereken tedbirlere ilişkin bir video paylaşan yapan Koca, "Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden OTOBÜSE binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz. Anlık bir ihmalin nelere yol açtığını görelim. Tedbir kişisel sağlığımızın güvencesi olduğu kadar toplumsal sorumluluğumuz da" ifadelerini kullandı.

Koca'nın toplu taşımaya dair videosunda şu ifadeler kullanıldı:

"Başıma ne geldiyse bu tez canlılığımdan geldi. Bekle biraz daha, bin boş otobüse. 5 dakika kazanmak için sağlığımı kaybetmeyi nasıl göze aldım? Kim açacak şimdi dükkanı? İnşallah birkaç güne toparlanıp çıkarım. Ekmek teknemizi sahipsiz bıraktım."

Koca'nın paylaşımı tepki çekti

Koca'nın paylaşımına bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bir Twitter kullanıcısı "Patronlara bu tweeti gösterince aaa iyi o zaman yarım saat geç kalman sorun değil diyecekler mi?" dedi.

Başka bir kullanıcı ise insanların zorunda olduğu için işe gittiğine dikkat çekerek "Herkes hayatını idame ettirebilmek için çalışmak zorunda. Ekonomik kaygılar had safada iken 'daha da kaygılanın, hasta olmayın, biz size bakamayız' gibi bir anlama geliyor bu" ifadesini kullandı.