Fahrettin Koca: İngiltere'nin rapor ettiği mutasyona Türkiye'de rastlanmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Britanya'da görülen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyanta Türkiye'de rastlanmadığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve MUTASYONLAR Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

"MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE’ DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir.

"Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE'NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."