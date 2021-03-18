Fahrettin Altun: HDP'nin PKK ile organik bağları olduğu inkâr edilemez bir gerçektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşımda bulundu. Altun, "HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkâr edilemez bir gerçektir" dedi.

Altun, paylaşımında "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, HDP'nin kapatılmasını talep etmiştir" derken, şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. HDP'nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle, defaatle ve istikrarlı olarak PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır.

"Bu ilişkinin, HDP'nin kapatılmasını veya bir başka cezai yaptırıma maruz bırakılması gerektirip gerektirmediği sorusu ise ancak Anayasa Mahkemesi tarafından cevaplandırılacaktır. Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz."